Canoeing Việt Nam chờ ngày hái quả ở sân chơi châu Á

Tay chèo Nguyễn Thị Hương và các đồng đội rất quyết tâm mang về kết quả tốt nhất cho Đội tuyển canoeing Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Thị Hương và HLV Lưu Văn Hoàn tự tin chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20. Ảnh: VĂN HOÀN

Đội tuyển canoeing Việt Nam đã tới Nhật Bản ngày 20-9, sẵn sàng thi đấu ASIAD 20. Trao đổi trước khi sang Nhật Bản, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Hương thận trọng nói: “Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tập trung thời gian qua, vì thi đấu tại ASIAD luôn khác biệt vì nhiều tay chèo mạnh nhất châu Á tham gia. Tôi và đồng đội sẽ nỗ lực làm tốt nhất khả năng chuyên môn của mình”.

Tháng 4 năm nay tại Giải vô địch châu Á 2026, Nguyễn Thị Hương và đồng đội giành 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Kết quả này cho thấy Đội tuyển canoeing Việt Nam có khả năng tranh chấp thành tích cao nhất ở ASIAD 20 với tinh thần ổn định nhất.

ASIAD 20 là lần thứ 5 Thể thao Việt Nam tham dự môn canoeing, sau ASIAD 16-2006, ASIAD 16-2010, ASIAD 18-2018 và ASIAD 19 tổ chức năm 2023. Tuy nhiên, VĐV canoeing Việt Nam chưa từng giành huy chương ở cuộc chơi lớn châu Á này.

Ở kỳ ASIAD 19 diễn ra năm 2023 tại Trung Quốc, 11 tay chèo Đội tuyển canoeing Việt Nam vẫn thiếu một chút may mắn để chạm tay vào huy chương.

Sau 3 năm, Nguyễn Thị Hương đã trưởng thành hơn, đặc biệt sau lần tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Hiện tại, bản thân cô và các tuyển thủ canoeing Việt Nam tin tưởng có thể đạt kết quả đáng nhớ tại ASIAD 20.

Đội tuyển canoeing Việt Nam sẽ tham gia 8 nội dung tại ASIAD 20, với niềm tin giành kết quả tốt tại nội dung đôi nữ C2 500m (Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương) C2 hỗn hợp nam nữ 500m (Nguyễn Hồng Thái, Hiên Năm) và C1 200m (Nguyễn Thị Hương).

Nguyễn Thị Hương sẽ tập trung vào các nội dung sở trường để tìm kết quả tốt nhất. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Các đối thủ chính của canoeing Việt Nam đến từ Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan khi họ luôn giành thành tích cao tại nhiều kỳ ASIAD trước đây. Năm nay, Ban huấn luyện Việt Nam còn đánh giá chủ nhà Nhật Bản cũng là đội có thể gây nhiều khó khăn. Vì vậy, giành được 1 tấm huy chương ASIAD 20 là thách thức nhưng vẫn là đích nhắm của từng tuyển thủ canoeing Việt Nam.

Môn canoeing thi đấu các nội dung tốc độ từ ngày 23 tới 26-9. Nội dung dành cho slalom diễn ra từ 29-9 tới 2-10.

Đội tuyển canoeing Việt Nam có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) với lực lượng VĐV: Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Hiên Năm, Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh, Vũ Lê Thiên Hải, Nguyễn Minh Tuấn.

MINH CHIẾN