Tuyển thủ Nguyễn Thị Hương vinh dự khi nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng

Nữ tuyển thủ đội tuyển canoeing Việt Nam cho biết mình đã bất ngờ khi được bầu chọn vào danh sách Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 đúng thời điểm kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành thể thao.

Nguyễn Thị Hương đang được ghi nhận nhiều danh hiệu từ những nỗ lực thi đấu. Ảnh: VCRSF

“Tôi không biết nói gì, thật vinh dự và xúc động. Khi tôi được Ban tổ chức thông báo đã được bầu chọn vào danh sách 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, bản thân thấy rất hạnh phúc”, Nguyễn Thị Hương bày tỏ. Tuyển thủ của đội tuyển canoeing Việt Nam nói thêm: “Năm nay ngành thể thao đang hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống, tôi được phần thưởng đúng ở thời điểm này nên mình thấy rất giá trị. Thể thao đã mang lại cho tôi rất nhiều điều”.

Nữ tuyển thủ có chiều cao chưa tới 1m50 này đang là một trong tay chèo canoeing hàng đầu Việt Nam và châu Á. Trong những lần trò chuyện, Nguyễn Thị Hương bày tỏ rất nhiều về hành trình tập luyện thể thao với nỗ lực, sự tập trung để trở thành VĐV canoeing chuyên nghiệp như lúc này.

Trong trí nhớ của nhiều người thầy đã làm chuyên môn cùng Nguyễn Thị Hương tại Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) (nay là Phú Thọ), Nguyễn Thị Hương được phát hiện có tố chất thể thao sau một giải đẩy gậy thuộc chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh mà cô góp mặt.

Từ sự phát hiện đó, HLV tuyển chọn năng khiếu của thể thao tỉnh nhà đã thuyết phục để gia đình chấp nhận cho cô theo tập môn… vật tự do nữ. Tưởng như cả sự nghiệp sẽ gắn liền với môn vật thì ngã rẽ đã thay đổi đối với Nguyễn Thị Hương. Môn vật tự do nữ của thể thao Vĩnh Phúc (cũ) phải giải thể. Và, cô được chuyển sang đua thuyền. Ở những cuộc trò chuyện, HLV Nguyễn Việt Phương của đội đua thuyền canoeing Vĩnh Phúc từng chia sẻ: “Tôi đã hướng em Hương sang với môn đua thuyền canoeing. Lúc đầu luôn là sự bỡ ngỡ. Nhưng rồi, Hương trưởng thành hơn và có kết quả rất tốt qua những năm tập luyện thi đấu. Sự khó khăn khi tập luyện là rất khó chia sẻ nhưng tôi đánh giá cao ở Hương là tinh thần, ý chí rất quyết tâm”.

Bây giờ, Nguyễn Thị Hương đã có những danh hiệu và thành tích tốt nhất cùng canoeing Việt Nam trên đấu trường SEA Games hay các giải châu Á. Cô đã trở thành VĐV canoeing đầu tiên của Việt Nam tham dự chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024.

Năm nay, Nguyễn Thị Hương hướng đến mục tiêu tranh tài có huy chương ASIAD 20. “Tôi đang tập trung chuẩn bị chuyên môn với nỗ lực cao nhất. Năm nay là dịp kỷ niệm 80 năm ngày thể thao Việt Nam nên không chỉ tôi, rất nhiều VĐV muốn giành được thành tích để có một thành quả kỷ niệm đáng nhớ”, Nguyễn Thị Hương cho biết.

Nguyễn Thị Hương từng có những tấm HCV quý giá tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VĂN HOÀN

Theo công bố của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Nguyễn Thị Hương là 1 trong 9 cá nhân được bầu vào danh sách Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025. Dự kiến, chương trình vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 sẽ tổ chức ngày 25-3 tại Hà Nội.

Tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Hương đã tham dự môn canoeing và đua thuyền truyền thống. Cô giành được 4 HCV tại Đại hội lần này. Trong đó, Nguyễn Thị Hương và đồng đội Diệp Thị Hương đạt kết quả vô địch nội dung C2-500 là HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN