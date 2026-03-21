80 năm Ngày truyền thống Ngành TDTT Việt Nam (27-3-1946 / 27-3-2026):

HLV, VĐV các đội tuyển quốc gia cùng tham dự chương trình chào mừng 80 năm ngày thể thao Việt Nam

SGGPO

Các HLV, VĐV, chuyên gia đang tập huấn đã tham dự chương trình chào mừng 80 năm ngày truyền thống TDTT Việt Nam do Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia tổ chức.

Các VĐV đội tuyển TDDC Việt Nam trình diễn tại chương trình. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chương trình chào mừng 80 năm ngày truyền thống TDTT Việt Nam (27-3-1946 / 27-3-2026) đã được Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia tổ chức tối ngày 21-3 với sự tham dự của các cán bộ, HLV, VĐV, chuyên gia đang tập huấn làm nhiệm vụ chuyên môn tại đây.

Tại chương trình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm – ông Nguyễn Anh Minh đánh giá trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành TDTT Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng từ chất tới lượng và đạt được những kết quả thành tích quan trọng. Trong đó, lực lượng HLV, VĐV, chuyên gia đã tập huấn tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia qua nhiều thời kỳ đều giành được những kết quả đáng kể.

Các tấm HCV tại đấu trường SEA Games, ASIAD và Olympic của thể thao Việt Nam đã được đóng góp từ quá trình tập huấn, thi đấu, rèn luyện của đội ngũ HLV, VĐV, chuyên gia đã và đang làm việc tại Trung tâm.

Lãnh đạo Trung tâm đã có mặt trong chương trình. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi rất trân trọng sự đầu tư để thể thao Việt Nam được phát triển như lúc này. Đồng thời, từng HLV, VĐV của các đội tuyển thể thao quốc gia luôn nỗ lực hướng tới giành kết quả cao nhất cho thể thao nước nhà”, đại diện HLV, VĐV – HLV Trương Minh Sang của đội tuyển TDDC Việt Nam bày tỏ.

Trong không khí của chương trình chào mừng 80 năm ngày truyền thống TDTT Việt Nam, các HLV, VĐV của Trung tâm đã được tham gia nhiều hoạt động văn hóa tinh thần có ý nghĩa như hội trại, đốt lửa trại, kéo co… ngay trong khuôn viên Trung tâm.

VĐV tham dự đốt lửa trại. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngày 21-3, tập thể các đội tuyển thể thao quốc gia thực hiện buổi lễ dâng hương tại Quảng trường của Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Đồng thời, Lễ phát động ngày chạy Olympic – vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh tổ quốc năm 2026 được phát động. Các HLV, VĐV thể thao Việt Nam cùng tham gia chạy hưởng ứng.

Hôm nay 21-3, hưởng ứng chào mừng 80 năm ngày thể thao Việt Nam, Bệnh viện thể thao Việt Nam tổ chức chương trình “ngày hội sức khỏe thể thao”, thực hiện miễn phí 100% tiền công khám tư vấn cho HLV, VĐV, người thân của HLV, VĐV đang tập luyện, thi đấu trên cả nước. Ngoài ra, cán bộ Bệnh viện thể thao Việt Nam sẽ tư vấn miễn phí các nội dung chuyên khoa phòng tránh chấn thương, phục hồi sau chấn thương, vật lý trị liệu, dinh dưỡng thể thao, khám nội khoa, y học cổ truyền, cơ xương khớp… cho người dân, các HLV, VĐV thể thao.

MINH CHIẾN

