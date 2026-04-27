Đội canoeing Việt Nam giành 1 HCV tại giải vòng loại Olympic 2028

Đội canoeing Việt Nam tại giải đấu vừa bế mạc ở Trung Quốc.

Đội canoeing Việt Nam kết thúc chương trình thi đấu vào ngày 26-4 theo giờ địa phương. Năm nay, chúng ta có tổng thành tích 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Tấm HCV của đội canoeing Việt Nam đã thuộc về tay chèo Nguyễn Hồng Thái khi về đích đầu tiên nội dung C1 5000m.

Ngoài ra, chúng ta còn có thêm HCB của Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương tại nội dung C2 1000m và HCB của Nguyễn Hồng Thái tại nội dung C1 500m. Các tấm HCĐ thuộc về kết quả thi đấu của Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương tại nội dung C2 500m, Phạm Hồng Quân tại nội dung C1 5000m, Huỳnh Cao Minh tại nội dung K1 200m.

Giải đấu được Liên đoàn canoeing thế giới đưa vào chương trình vòng loại Olympic 2028 để các VĐV được tích điểm tranh suất chính thức. Đội tuyển canoeing Việt Nam góp mặt với các tay chèo tốt nhất và giành được những kết quả có giá trị. Trước khi tới Trung Quốc thi đấu, đội tuyển canoeing Việt Nam đã được tập huấn tại Thái Lan. Ban huấn luyện đội tuyển đánh giá các gương mặt trọng điểm của canoeing Việt Nam đang giữ phong độ tốt đồng thời sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới ASIAD 20. Tại giải vô địch châu Á 2026, nhiều tay chèo canoeing tốt nhất của các quốc gia trong châu lục đều tham dự và chúng ta nắm bắt thêm sự chuẩn bị của họ đối với ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

MINH CHIẾ