Các môn khác

Đội canoeing Việt Nam giành 1 HCV tại giải vòng loại Olympic 2028

SGGPO

Các tay chèo canoeing Việt Nam hoàn thành thi đấu giải vô địch châu Á 2026 đồng thời là vòng loại Olympic được tổ chức tại Trung Quốc.

Đội canoeing Việt Nam tại giải đấu vừa bế mạc ở Trung Quốc. Ảnh: HỒNG HẠNH

Đội canoeing Việt Nam kết thúc chương trình thi đấu vào ngày 26-4 theo giờ địa phương. Năm nay, chúng ta có tổng thành tích 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Tấm HCV của đội canoeing Việt Nam đã thuộc về tay chèo Nguyễn Hồng Thái khi về đích đầu tiên nội dung C1 5000m.

Ngoài ra, chúng ta còn có thêm HCB của Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương tại nội dung C2 1000m và HCB của Nguyễn Hồng Thái tại nội dung C1 500m. Các tấm HCĐ thuộc về kết quả thi đấu của Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương tại nội dung C2 500m, Phạm Hồng Quân tại nội dung C1 5000m, Huỳnh Cao Minh tại nội dung K1 200m.

Giải đấu được Liên đoàn canoeing thế giới đưa vào chương trình vòng loại Olympic 2028 để các VĐV được tích điểm tranh suất chính thức. Đội tuyển canoeing Việt Nam góp mặt với các tay chèo tốt nhất và giành được những kết quả có giá trị. Trước khi tới Trung Quốc thi đấu, đội tuyển canoeing Việt Nam đã được tập huấn tại Thái Lan. Ban huấn luyện đội tuyển đánh giá các gương mặt trọng điểm của canoeing Việt Nam đang giữ phong độ tốt đồng thời sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới ASIAD 20. Tại giải vô địch châu Á 2026, nhiều tay chèo canoeing tốt nhất của các quốc gia trong châu lục đều tham dự và chúng ta nắm bắt thêm sự chuẩn bị của họ đối với ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

MINH CHIẾ

Từ khóa

canoeing canoeing Việt Nam Olympic 2028 canoeing châu Á 2026 ASIAD 20 Nguyễn Thị Hương Diệp Thị Hương

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn