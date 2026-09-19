ASIAD 20: Tuyển bóng ném nữ Việt Nam thua chủ nhà Nhật Bản ngày ra quân

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã đánh dấu thời điểm lịch sử lần đầu có mặt tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) dù chưa thể giành chiến thắng ở trận ra quân.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thua trận đầu tiên tại ASIAD 20. Ảnh: OCA

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam chưa từng tham dự môn bóng ném ở các kỳ Đại hội thể thao châu Á. Trong trận ra quân ASIAD 20 ngày 19-9 gặp đội bóng hàng đầu châu Á là Nhật Bản, HLV Nguyễn Thanh Tùng đã yêu cầu các tay ném nữ Việt Nam tập trung làm tốt khâu phòng thủ, nhằm hạn chế khả năng tấn công từ đội bạn.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân cho thấy các tuyển thủ nữ Việt Nam không thể làm khó đội chủ nhà. Hiệp đầu tiên, Việt Nam thua cách biệt với tỷ số 5-19 và hiệp 2, dù có thêm điều chỉnh vẫn thua 9-21. Cuộc chơi ghi nhận các tuyển thủ Đàm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Võ Bé Tư ghi điểm tốt nhất cho Việt Nam.

Thua chung cuộc với tỷ số 14-40, Ban huấn luyện đánh giá toàn đội đã chơi với tinh thần nỗ lực trong trận đầu tiên tại ASIAD 20.

Môn bóng ném nữ có 7 đội tuyển tham dự gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Uzbekistan và Việt Nam, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn đội đạt kết quả cao nhất trao HCV. Nội dung này diễn ra từ ngày 19-9 tới 27-9.

Các trận đấu tiếp theo, Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam ngày 20-9 gặp Hongkong (Trung Quốc), ngày 22-9 gặp Kazakhtan, ngày 25-9 gặp Uzbekistan, ngày 26-9 gặp Hàn Quốc và ngày 27-9 gặp Trung Quốc.

MINH CHIẾN