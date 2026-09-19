SEA Games 33

ASIAD 20: Tuyển bóng ném nữ Việt Nam thua chủ nhà Nhật Bản ngày ra quân

SGGPO

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã đánh dấu thời điểm lịch sử lần đầu có mặt tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) dù chưa thể giành chiến thắng ở trận ra quân.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thua trận đầu tiên tại ASIAD 20. Ảnh: OCA
Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thua trận đầu tiên tại ASIAD 20. Ảnh: OCA

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam chưa từng tham dự môn bóng ném ở các kỳ Đại hội thể thao châu Á. Trong trận ra quân ASIAD 20 ngày 19-9 gặp đội bóng hàng đầu châu Á là Nhật Bản, HLV Nguyễn Thanh Tùng đã yêu cầu các tay ném nữ Việt Nam tập trung làm tốt khâu phòng thủ, nhằm hạn chế khả năng tấn công từ đội bạn.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân cho thấy các tuyển thủ nữ Việt Nam không thể làm khó đội chủ nhà. Hiệp đầu tiên, Việt Nam thua cách biệt với tỷ số 5-19 và hiệp 2, dù có thêm điều chỉnh vẫn thua 9-21. Cuộc chơi ghi nhận các tuyển thủ Đàm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Võ Bé Tư ghi điểm tốt nhất cho Việt Nam.

Thua chung cuộc với tỷ số 14-40, Ban huấn luyện đánh giá toàn đội đã chơi với tinh thần nỗ lực trong trận đầu tiên tại ASIAD 20.

Môn bóng ném nữ có 7 đội tuyển tham dự gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Uzbekistan và Việt Nam, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn đội đạt kết quả cao nhất trao HCV. Nội dung này diễn ra từ ngày 19-9 tới 27-9.

Các trận đấu tiếp theo, Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam ngày 20-9 gặp Hongkong (Trung Quốc), ngày 22-9 gặp Kazakhtan, ngày 25-9 gặp Uzbekistan, ngày 26-9 gặp Hàn Quốc và ngày 27-9 gặp Trung Quốc.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

ASIAD 20 bóng ném bóng ném Việt Nam Đoàn thể thao Việt Nam bóng ném châu Á

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn