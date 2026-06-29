Tuyển bóng ném nữ Việt Nam đứng hạng 11 giải vô địch bãi biển thế giới 2026

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: VHF

Giải bóng ném bãi biển thế giới 2026 bế mạc ngày 29-6 theo giờ địa phương ở Croatia. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã thi đấu trận cuối trước khi rời giải và có chiến thắng 2-1 trước Philippines. Ở trận này, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam thua 14-16 ở hiệp thứ nhất nhưng giành lại chiến thắng 16-12 trong hiệp thứ 2. Hai đội bước vào lượt shoot-out (luân lưu) và các cô gái Việt Nam thắng 8-4.

Trước đó tại vòng bảng đầu tiên, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam lần lượt thua 1-2 trước các đội Đức, Hà Lan và Uruguay.

Trong các lượt đấu phân hạng sau đó, thầy trò HLV Huỳnh Minh Ngôn đã có các chiến thắng thuyết phục. Chúng ta thắng đội Quần đảo Cook 2-0, thắng đội tuyển Mỹ 2-1, thắng Benin 2-0 và thắng Puerto Rico 2-0. Ở trận tranh hạng 9, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã thua 1-2 trước Na Uy. Năm nay, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã có kết quả đáng chú ý là tấm HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Vị trí hạng 11 tại giải vô địch bóng ném bãi biển thế giới 2026 là kết quả chấp nhận được của đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam. Năm nay, đội Argentina đã lên ngôi vô địch.

Năm nay, châu Á chỉ có 2 đại diện được suất tham dự giải bóng ném bãi biển nữ thế giới 2026 là Việt Nam và Philippines. Các đội sẽ tiếp tục thi đấu giải vô địch châu Á 2027 nhằm tranh suất góp mặt giải vô địch thế giới năm 2028.

MINH CHIẾN