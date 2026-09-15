Võ sĩ karate Nguyễn Thị Diệu Ly quyết tâm giành huy chương ASIAD 20

Các thành viên Đội tuyển karate Việt Nam đã sẵn sàng lên đường tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), hướng đến nhiệm vụ tranh huy chương.

Nguyễn Thị Diệu Ly (đai xanh) là niềm hy vọng giành huy chương của Đội tuyển karate Việt Nam. Ảnh: AKF

Đội tuyển karate Việt Nam sang Nhật Bản vào tối muộn ngày 15-9. Đến ASIAD 20, Ban huấn luyện đăng ký lực lượng thi đấu gồm: Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang (kata – biểu diễn) và Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam (kumite - đối kháng).

Trước giờ lên đường, Ban huấn luyện Đội tuyển karate Việt Nam đã có lần cuối đánh giá chi tiết sự chuẩn bị chuyên môn của từng tuyển thủ. Trên hết, tất cả quyết tâm hoàn thành mục tiêu huy chương tại Nhật Bản lần này.

HLV trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá, từng võ sĩ có cơ hội giành thành tích cho mình. Tuy nhiên, ASIAD 20 quy tụ tất cả võ sĩ karate hàng đầu châu lục nên chúng ta phải đánh giá đúng khả năng của mình cũng như nắm bắt đối thủ trước tranh tài.

Sự vắng mặt của võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm là điều đáng tiếc của Đội tuyển karate Việt Nam tại ASIAD 20. Bù lại gương mặt trẻ Nguyễn Thị Diệu Ly đang được nhìn nhận có thể tạo ra bất ngờ.

Một năm trước, Diệu Ly lần đầu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33-2025) nhưng kịp giành 1 HCB (55kg nữ) và 1 HCV (kumite đồng đội nữ).

Năm nay, Diệu Ly tiếp tục giữ phong độ cao để giành HCV cá nhân nội dung 68kg nữ tại Giải vô địch châu Á 2026. Cô bày tỏ: “Lần đầu tiên tôi được tham dự ASIAD nên có sự tự hào và quyết tâm nỗ lực đạt kết quả tốt nhất mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Đội tuyển karate Việt Nam từng chứng kiến võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan giành tấm HCB hạng cân 61kg nữ ở ASIAD 19. Diệu Ly là em gái ruột của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ngoan. Tại ASIAD 20 này, Diệu Ly quyết tâm giành thành tích huy chương như một lời hứa tiếp bước chị gái mang thành tích về cho Đội tuyển karate Việt Nam.

Gương mặt triển vọng Nguyễn Thị Diệu Ly lần đầu được tham dự ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo quy định, Đội tuyển karate Việt Nam góp mặt 3 võ sĩ trong các hạng cân đối kháng nam, nữ ở ASIAD 20. Lần lượt Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam, Nguyễn Thị Diệu Ly đã được Ban huấn luyện và chuyên gia Shaterzadeh Seyed Hassan tập huấn rất cẩn trọng để đạt tinh thần tốt nhất lúc này.

Đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển karate Việt Nam cho biết: “Một trong những yếu tố quyết định còn nằm ở bốc thăm. Vì vậy, chúng tôi sẽ chú ý xem kỹ những lá thăm của võ sĩ karate Việt Nam trong từng nội dung tại ASIAD 20”.

Môn karate ASIAD 20 sẽ tranh tài nội dung đối với nam gồm kata cá nhân, kata đồng đội, 56kg, 60kg, 67kg, 75kg, 84kg, trên 84kg. Nội dung nữ gồm kata cá nhân, kata đồng đội, 50kg, 55kg, 61kg, 68kg, trên 68kg.

Môn karate ASIAD 20 thi đấu từ ngày 20-9 tới 23-9. Các võ sĩ được tập luyện theo lịch quy định của Ban tổ chức từ ngày 17-9. 3 võ sĩ Ngọc Trâm, Ngọc Nhi, Thu Uyên đang tập huấn tại Nhật Bản sẽ hội quân cùng Đội tuyển karate Việt Nam khi các thành viên có mặt ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Karate Việt Nam có 1 trọng tài được mời điều hành tại ASIAD 20 là ông Đỗ Tuấn Cương.

MINH CHIẾN