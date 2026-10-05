Thể thao Việt Nam còn nhiều việc phải làm sau ASIAD 20

Những thành viên cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam, trong đó Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, đã về nước ngày 5-10 sau tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều ngày 5-10, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh và những cán bộ cuối cùng tham dự tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) về nước kết thúc hành trình tranh tài ASIAD 20.

Ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đã gặp mặt đón chào. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 498 thành viên và tranh tài ở 33 môn, phân môn chính thức, xếp vị trí 20 với kết quả 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ.

Trước khi dự ASIAD 20, chỉ tiêu của Việt Nam là giành từ 4 HCV trở lên nhưng không thành công. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận kết quả này phần nào cho thấy Thể thao Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh thành tích trên đấu trường châu lục.

Trong đó, 1 số môn có nội dung trọng điểm như điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng chưa tạo được sự bứt phá như chờ đợi. Đồng thời, khoảng cách trình độ trước các nền thể thao lớn tại châu Á và một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã thể hiện rõ.

“ASIAD là đấu trường đạt trình độ rất cao, tiệm cận Olympic. Đại hội có sự tham gia của nhiều VĐV châu Á đạt đẳng cấp thế giới. Các cường quốc thể thao như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia mạnh khác mang tới ASIAD 20 nhiều tuyển thủ giỏi. Từ đây, chúng ta mới thấy khoảng cách chuyên môn, công nghệ, khoa học và y học thể thao phần nào được bộc lộ rõ hơn”, ông Nguyễn Hồng Minh trao đổi.

MINH CHIẾN