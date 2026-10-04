Khép lại ASIAD 20: Thể thao Việt Nam thiếu kết quả đột phá môn Olympic

Thể thao Việt Nam đã kết thúc chương trình thi đấu Đại hội thể thao lần thứ 20 (ASIAD 20) với 25 tấm huy chương nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt kết quả ấn tượng ở môn, nội dung trọng điểm thuộc Olympic tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Bắn súng Việt Nam được kỳ vọng có thành tích cao nhưng chưa thành công ở ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Giành huy chương môn Olympic mới đạt giá trị

25 tấm huy chương (3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ) của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 tới từ các môn gồm điền kinh, boxing, canoeing, Esports, karate, rowing, cầu mây, bắn súng, taekwondo, teqball, cử tạ và wushu.

Trong đó, thành tích 3 HCV lần lượt có ở môn cầu mây (2 HCV: đôi nữ, đồng đội 4 người nữ) và karate (1 HCV: kata đồng đội nữ) là nỗ lực đáng trân trọng của tập thể HLV, VĐV từng đội tuyển kể trên. Dù vậy, tất cả hiểu rằng cầu mây và karate chưa phải môn Olympic thời điểm hiện tại. Vì vậy, thành tích HCV từng môn, nội dung mới tạm làm hài lòng nhà quản lý.

Trước khi tham dự ASIAD 20, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh khẳng định tất cả sẽ nỗ lực giành thành tích cao nhất, trong đó hướng trọng tâm và môn, nội dung thuộc nhóm Olympic tranh tài tại ASIAD 20.

Thực tiễn trên sân đấu, Thể thao Việt Nam chỉ có huy chương ở những môn nhóm Olympic tại ASIAD 20 gồm điền kinh (1 HCĐ), boxing (1 HCB), canoeing (1 HCĐ), rowing (4 HCĐ), bắn súng (1 HCĐ), cử tạ (1 HCĐ). Với môn taekwondo, nội dung thực tế ảo (Viral) chưa phải chương trình của Olympic.

Môn cầu mây đã giành 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tại ASIAD 19, Đoàn thể thao Việt Nam từng đạt 27 huy chương (3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ), có các môn môn thuộc nhóm Olympic như bắn súng, TDDC, taekwondo, rowing, bơi, boxing. HCV danh giá nhất thuộc về môn bắn súng (Phạm Quang Huy, cá nhân 10m súng ngắn hơi nam).

Vị trí của Thể thao Việt Nam

Điền kinh Việt Nam có thể làm tốt hơn kết quả 1 HCĐ tại ASIAD 20 lần này. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 20 với vị trí 20 chung cuộc, hạng 5/10 quốc gia Đông Nam Á.

Đáng chú ý, nhiều quốc gia Đông Nam Á đạt HCV môn thuộc nhóm Olympic. Chẳng hạn, Thể thao Thái Lan giành HCV môn điền kinh, boxing, taekwondo, bóng chuyền bãi biển, cầu lông, cưỡi ngựa nghệ thuật, sailing trong khi Indonesia đạt HCV môn bắn cung, cầu lông, cử tạ. Thể thao Malaysia giành HCV môn xe đạp lòng chảo; Singapore có HCV điền kinh; Philippines giành HCV điền kinh, taekwondo, TDDC. Tất cả những tấm HCV có giá trị chuyên môn lớn, khẳng định được sức mạnh của từng nền thể thao.

Theo đánh giá từ lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam, nguyên nhân chưa thành công trong một số môn, nội dung trọng điểm có tính chất Olympic của Việt Nam lần này tới từ nhiều mặt; chưa đánh giá kỹ hơn việc đầu tư chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo được cơ sở vật chất, khoa học ứng dụng trong thể thao.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Nguồn lực của thể thao Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so trước các cường quốc trong châu lục. Chúng ta không thể đầu tư dàn trải, cần tập trung đối với các môn, nội dung có khả năng cạnh tranh cao.

Thành tích huy chương tại ASIAD 20 của một số môn cho thấy thể thao Việt Nam có đủ năng lực duy trì và phát triển vị thế ở những nội dung mũi nhọn. Kết quả HCV từ cầu mây, karate là mô hình để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng sang các môn nhóm Olympic khác để đầu tư xây dựng thế hệ VĐV đủ sức cạnh tranh sòng phẳng, lâu dài về chuyên môn”,

Vòng loại Olympic là thách thức

Môn boxing có kết quả HCB tại ASIAD 20 nhưng cũng là môn kỳ vọng có cơ hội đạt suất Olympic năm 2028. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Thể thao Việt Nam vắng nhiều thành tích điểm nhấn tại các nội dung cá nhân trên đấu trường ASIAD 20.

3 tấm HCV của Việt Nam được mang về từ các kết quả thi đấu đồng đội. Ngoài ra, Việt Nam không được chứng kiến nhiều VĐV chiến thắng tại chung kết nội dung thi đấu của mình, điển hình là những kết quả ở môn TDDC, bắn súng, bơi, điền kinh, cử tạ, rowing.

Hướng về tương lai, Thể thao Việt Nam phải bắt đầu xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho kỳ ASIAD 21-2030. Cũng có thể sau những ý kiến từ Hội đồng Olympic châu Á – OCA và Ban tổ chức ASIAD 21-2030 xem xét chương trình thi đấu Đại hội trở thành vòng loại Olympic của một số môn, nội dung.

Nếu điều này hiện thực, cuộc cạnh tranh tại ASIAD càng trở nên khốc liệt hơn. Bởi kết quả thi đấu quyết định trực tiếp cơ hội góp mặt Olympic đối với VĐV.

Khi đó, Thể thao Việt Nam muốn giành suất Olympic phải nỗ lực rất lớn từ đầu tư tập huấn cho tới chọn được VĐV tài năng thi đấu để đạt kết quả cao.

MINH CHIẾN