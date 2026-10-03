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ASIAD 20: Võ sĩ taekwondo Bạc Thị Khiêm không thể bảo vệ huy chương

SGGPO

Võ sĩ Bạc Thị Khiêm được kỳ vọng tiếp tục giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng cô không thành công.

Võ sĩ Bạc Thị Khiêm từng có HCV tại SEA Games 33-2025 nhưng không thành công ở ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Võ sĩ Bạc Thị Khiêm từng có HCV tại SEA Games 33-2025 nhưng không thành công ở ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ASIAD 19, Bạc Thị Khiêm là võ sĩ đối kháng duy nhất giành HCĐ cho Đội tuyển taekwondo Việt Nam. Do vậy, cô được kỳ vọng tiếp tục thành công tại ASIAD 20.

Sáng ngày 3-10, Bạc Thị Khiêm xuất trận tranh tài hạng cân trên 67kg nữ. Tuyển thủ của Việt Nam vượt qua vòng đầu khi thắng 2-0 trước Nazym Makhmutova (Kazakhstan). Tại tứ kết, Bạc Thị Khiêm thua 0-2 trước đối thủ Svetlana Saidova (Uzbekistan) nên dừng bước. Cô chính thức khép lại ASIAD 20, không giành được huy chương.

Đây là kết quả đáng tiếc của Đội tuyển taekwondo Việt Nam bởi Bạc Thị Khiêm là gương mặt được kỳ vọng mang về thành tích tốt nhất trong các hạng cân đối kháng.

Tại ASIAD 19, Đội tuyển taekwondo Việt Nam từng giành được 3 HCĐ. Đến lúc này ở ASIAD 20, Đội tạm có 1 HCB trong nội thực tế ảo (Viral) lần đầu đưa vào thi đấu.

Theo giới chuyên môn, thành tích giá trị của taekwondo vẫn cần được xác định từ thi đấu đối kháng thực tế, nhưng hiện tại các võ sĩ chưa có huy chương ở nội dung này.

Lần gần nhất Đội tuyển taekwondo Việt Nam có HCV tại ASIAD là năm 1998. Khi đó, võ sĩ Hồ Nhất Thống vô địch hạng cân 54kg nam.

Trong khi đó, lần gần nhất taekwondo Việt Nam có tuyển thủ góp mặt chung kết 1 nội dung tại đấu trường ASIAD là năm 2010. Khi đó, võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu giành HCB hạng cân 53kg nữ.

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 taekwondo Bạc Thị Khiêm Đoàn thể thao Việt Nam taekwondo Việt Nam

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