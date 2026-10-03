Nữ võ sĩ Ấn Độ Lovlina Borgohain giành HCV lịch sử quyền Anh ở ASIAD

Các võ sĩ quyền Anh Ấn Độ đã tạo nên cú hat-trick HCV ngoạn mục tại ASIAD 20, với Lovlina Borgohain (75kg nữ), Parveen Hooda (65kg nữ) - và cả Ankush Panghal (80kg nam).

Lovlina Borgohain và động thái cắn tấm HCV ASIAD để ăn mừng (Ảnh: THX)

Lovlina Borgohain - Parveen Hooda chấm dứt cơn khát vàng sau 12 năm chờ đợi của quyền Anh nữ Ấn Độ tại ASIAD. Nhớ năm 2023 tại Hàng Châu, quyền Anh Ấn Độ chỉ giành được 1 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng huy chương môn quyền Anh.

Tiếp tục ngược dòng thời gian, tại ASIAD 18 (Jakarta), Ấn Độ tuy có HCV, nhưng ở hạng cân 49kg nam, và thêm 1 HCĐ nam khác. Tại kỳ ASIAD 17 (Incheon), quyền Anh nữ Ấn Độ mới có gương mặt tiểu biểu giành HCV là Mary Kom (hạng 51kg).

Đã 12 năm trôi qua, giờ đây, Parveen Hooda và đặc biệt là Lovlina Borgohain (thuộc về hạng cân nặng nhất) làm nên lịch sử cho quyền Anh nữ Ấn Độ.

Trong trận chung kết quyền Anh hạng cân 75kg nữ (tại Nhà thi đấu tổng hợp thành phố Nishio), Lovlina Borgohain giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-0 trước Ziyi Bao (điểm số 29-28, 29-28, 29-28 và 30-27).

Kết quả này giúp cô nâng cấp thành tích từ HCB ở ASIAD 19 (thua Li Qian của Trung Quốc với tỷ số cũng là 0-5) lên thành HCV tại ASIAD 20.

Lovlina Borgohain sinh ra ngày 2-10-1997 tại Baromukhia. Cô từng giành HCĐ hạng bán trung nữ ở Olympic Tokyo và cũng đã từng giành HCV hạng trung ở Giải quyền Anh vô địch thế giới hồi năm 2022.

Nhưng đây là HCV ASIAD, hẳn sẽ khác một chút. Lovlina Borgohain chia sẻ trong phỏng vấn độc quyền với lại NDTV khi giành chiến thắng trong ngày sinh nhật 29 tuổi của mình: “Tôi không đến đây với kỳ vọng quá cao. Nhưng tôi chỉ có một điều trong đầu, là muốn tận hưởng trận đấu của mình. Khi đó, kết quả tự nhiên tốt đẹp. Mọi người đều nỗ lực hết mình, nhưng niềm tin vào bản thân mới là điều thiết yếu. Tôi chỉ muốn giành chiến thắng và thay đổi màu huy chương".

Khi bị so sánh với “đại tỷ” Mary Kom về thành tích tại các kỳ ASIAD, Lovlina Borgohain đã khéo léo trả lời: “Tôi cảm thấy không ai nên so sánh ai với ai, và điều đó thậm chí là không thể. Mỗi người đều có hành trình riêng, câu chuyện riêng. Ai cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng. Vì vậy, tôi không hề muốn so sánh mình với cô ấy. Mary Kom là một huyền thoại. Tôi chỉ cố gắng hết sức mình, thế thôi".

Lovlina Borgohain từng đạt thành tích tốt tại hạng bán trung (hạng 69 kg), nay lên hạng trung (hạng 75 kg), khiến cô gặp khá nhiều khó khăn. Cô cho biết thêm: “Vì hạng cân 69kg không còn được thi đấu từ năm 2024, tôi phải chuyển lên 75kg. Nhưng ngay cả sau khi chuyển hạng cân, phong độ của tôi vẫn rất tốt. Huy chương ASIAD gần nhất đây của tôi cũng ở hạng cân 75kg. Tôi cũng từng vô địch thế giới ở hạng cân 75kg này.

Ban đầu có vài khó khăn trong việc thích nghi, vì khi chuyển lên hạng cân cao hơn, bạn cần phải có thể lực tốt hơn, và cũng cần mạnh mẽ hơn về tinh thần. Hiện tại, tôi không gặp vấn đề gì nữa. Tôi có thể cống hiến 100% sức lực”.

Vừa trải qua vài năm khó khăn gần đây, Lovlina Borgohain trải lòng: “Tôi cảm thấy khi có những lúc mình đã mất tất cả, tôi vẫn tự nhủ “mình có thể làm lại, quan trọng là sống trọn vẹn ở từng khoảnh khắc hiện tại".

Bảng xếp hạng huy chương môn quyền Anh ở ASIAD 20

1-Ấn Độ 3 HCV, 0 HCB, 3 HCĐ 2-Uzbekistan 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ 3-Kazakhstan 2 HCV, 0 HCB, 2 HCĐ 4-Trung Quốc 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ 5-Đài Bắc Trung Hoa 1 HCV, 0 HCB, 3 HCĐ

Đ.Hg.