Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 3-10

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ vào ngày thi đấu các nội dung cuối cùng với tâm thế nỗ lực tìm thêm tấm HCV quyết định tại ASIAD 20.

Cầu mây nữ Việt Nam tập trung cho trận quyết định nội dung 4 người nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngày tranh tài 3-10 là ngày áp chót của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung cuối cùng tại Đại hội và kỳ vọng giành giành thêm tấm huy chương của môn cầu mây, vật, jujitsu.

Cầu mây: Đội cầu mây đồng đội 4 người nữ Việt Nam sẽ thi đấu trước Thái Lan trận chung kết vào 9 giờ sáng. Đây là nội dung quan trọng để Thể thao Việt Nam tìm cơ hội giành thêm HCV.

Golf: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh sẽ tiếp tục thi đấu nội dung cá nhân nam vào 6 giờ 30 phút sáng.

Jujitsu: Đội tiếp tục tìm cơ hội giành huy chương với các hạng cân 63kg nữ (Ngô Thị Thảo Vân, Nguyễn Thị Minh Vượng) và 85kg nam (Nguyễn Tiến Triển) từ lúc 9 giờ sáng.

Taekwondo: Võ sĩ Bạc Thị Khiêm được kỳ vọng giành huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam tại hạng cân trên 67kg nữ.

Bạc Thị Khiêm sẽ thi đấu lúc 10 giờ sáng. Trước đó, Lê Tuấn thi đấu hạng cân 68kg nam còn Trần Hồ Nhân Văn thi đấu hạng cân trên 80kg nam.

Vật: Đội tuyển vật Việt Nam sẽ tranh tài hạng cân 57kg tự do nam (Phạm Như Huy), 53kg tự do nữ (Nguyễn Thị Mỹ Linh), 57kg vật tự do nữ (Nguyễn Thị Mỹ Trang).

Trong đó, Mỹ Trang được chờ đợi sẽ có đột phát để giành được huy chương tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN