Cầu mây nữ Việt Nam vào chung kết, đến gần mục tiêu bảo vệ HCV tại ASIAD 20

Cầu thủ cầu mây nữ Việt Nam đã giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội 4 người khi giành chiến thắng thuyết phục tại bán kết ASIAD 20.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam góp mặt chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành quyền góp mặt chung kết nội dung 4 người nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sau chiến thắng trước chủ nhà Nhật Bản trong chiều thi đấu ngày 2-10.

HLV trưởng Trần Thị Vui bố trí đội hình thi đấu với với các gương mặt chủ lực Nguyễn Thị Mỹ, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến trên sân. Cùng họ, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết là 2 dự bị chiến lược chuẩn bị cho những tình huống cần điều chỉnh chiến thuật.

Ván thứ nhất, cầu thủ nữ Việt Nam bình tĩnh thực hiện phòng thủ chắn cầu chắc chắn hóa giải các tình huống tấn công của đội Nhật Bản. Cùng với đó, Trần Thị Ngọc Yến chơi xuất sắc đưa ra các pha móc cầu tấn công ghi điểm hoàn hảo. Thi đấu bằng tâm lý thoải mái, chúng ta thắng 15/8 tại ván này.

Ván thứ 2, đội nữ Nhật Bản gắn kết hơn. Cầu thủ 2 bên giằng co điểm trong nhiều tình huống nhưng Việt Nam đủ bản lĩnh vượt lên chiến thắng 15/10. Thắng 2-0, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vào chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ.

Việt Nam là đương kim vô địch nội dung này khi giành HCV tại ASIAD 19. Vì vậy, mục tiêu của cô trò Trần Thị Vui là nỗ lực giành HCV tại ASIAD 20.

Đối thủ của đội nữ Việt Nam tại chung kết là Thái Lan sau khi thắng Indonesia 2-0 tại bán kết trước đó.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao đổi cùng các cầu thủ cầu mây nữ sau trận bán kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cách đây hơn 1 tháng, đội nữ Thái Lan từng thắng Việt Nam tại chung kết đồng đội 4 người nữ Giải vô địch thế giới 2026 (King’s Cup 2026) diễn ra ở Thái Lan.

Tuy vậy, tại ASIAD 20, đội nữ Việt Nam và Thái Lan có cơ hội chiến thắng như nhau trước khi trận chung kết khai cuộc.

Tại nội dung đồng đội 4 người nam, cầu thủ Việt Nam không lọt vào bán kết. Môn cầu mây ASIAD 20 sẽ kết thúc thi đấu vào ngày 3-10.

MINH CHIẾN