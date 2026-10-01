Vì sao bắn súng Việt Nam chưa thành công tại ASIAD 20?

Đó là câu hỏi được người hâm mộ, giới chuyên môn đặt ra khi 15 xạ thủ Việt Nam kết thúc chương trình thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Tấm HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ là kết quả huy chương duy nhất của Đội tuyển bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Bắn súng Việt Nam bước vào năm 2026 với sự tự tin khi trải qua kỳ SEA Games 33-2025 tại Thái Lan với kết quả 8 HCV. Những ngôi vô địch nội dung súng ngắn ở Đông Nam Á là động lực giúp Ban huấn luyện xây dựng trọng tâm chuyên môn để tìm cơ hội chinh phục ASIAD 20.

Tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Đội đăng ký 15 xạ thủ tốt nhất về súng trường, súng ngắn gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Tâm Quang, Lại Công Minh, Nguyễn Thùy Dung, Bùi Thúy Thu Thủy, Vũ Tiến Nam, Dương Hà My, Phùng Việt Dũng, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Đình Thành.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam chuẩn bị ASIAD 20 với mục tiêu giành tối thiểu 1 HCV. Trong đó, nhóm nhóm xạ thủ súng ngắn được kỳ vọng sẽ làm tốt nhiệm vụ.

Tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023, đội giành HCV của Phạm Quang Huy trong bài bắn cá nhân 10m súng ngắn hơi nam. Còn trên trường bắn của ASIAD 20, toàn đội chỉ đạt 1 HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ.

Lần lượt các cơ hội thi đấu chung kết tranh huy chương đã đi qua nòng súng của Phí Thanh Thảo/Nguyễn Tâm Quang (mất suất chung kết 10m súng trường nam nữ vì lỗi kỹ thuật), Nguyễn Thùy Trang (hạng 6 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ), Lại Công Minh (hạng 8 nội dung 10m súng ngắn hơi nam), Trịnh Thu Vinh (hạng 4 nội dung kết 25m súng ngắn thể thao nữ), Phạm Quang Huy (hạng 4 nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam).

Phân tích từ một số chuyên gia bắn súng kỳ cựu, tâm lý thi đấu cùng việc gặp phải đối thủ mạnh vượt trội thành tích khiến từng xạ thủ Việt Nam khó đạt kết quả như mong đợi.

Trịnh Thu Vinh đã nỗ lực và suýt có cơ hội giành huy chương bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trước ASIAD 20, Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chuẩn bị chuyên môn với nguồn lực tốt nhất từ ngành thể thao. Tại Trường bắn súng quốc gia, tất cả xạ thủ cùng bày tỏ được bắn đủ đạn, với trang bị súng tốt. Đội cũng giữ được sự đoàn kết từ Ban huấn luyện tới xạ thủ.

Bên cạnh đó, Cục TDTT Việt Nam đã giúp đội thực hiện đợt tập luyện tại Pháp, Hàn Quốc và kết hợp thi đấu giải quốc tế thuộc hệ thống châu Á, Cúp thế giới 2026 giúp Quang Huy, Thu Vinh, Thùy Trang, Mộng Tuyền, Thanh Thảo, Minh Thành… để duy trì kết quả ổn định.

Nhưng đáng tiếc là nhiều xạ thủ Việt Nam lại không đạt huy chương cá nhân tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Tấm HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ chưa phản ánh đúng lực và trình độ chuyên môn mà xạ thủ Việt Nam được tập trung đầu tư thời gian qua.

Nguyễn Thùy Trang không giành được huy chương cá nhân tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Thực tế trong thi đấu ASIAD 20, các xạ thủ Việt Nam cần một chút may mắn để thành công nhưng vẫn phải dựa vào năng lực thật sự. Kết thúc cuộc chơi, 15 thành viên đội tuyển chỉ giành được 1 HCĐ, xếp hạng 12, kém hơn Thái Lan (1 HCB) và Indonesia (1 HCB).

Việc phân tích tìm nguyên nhân thiếu thành công của xạ thủ Việt Nam tại ASIAD 20 sẽ được nhà quản lý làm để từ đó tìm ra phương thức huấn luyện, đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

3 đội dẫn đầu môn bắn súng tại ASIAD 20 gồm Trung Quốc (16 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ), Ấn Độ (3 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ), Hàn Quốc (3 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ).

MINH CHIẾN