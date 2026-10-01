Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 20 ngày 1-10

Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) bước dần về cuối để tìm ra những đội xuất sắc nhất vào bán kết.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam (áo đỏ) sẽ thi đấu lượt phân hạng trong ngày 1-10. Ảnh: AINAGOC

Sau 1 ngày nghỉ ngơi, hôm nay (1-10) các đội bóng trở lại thi đấu, với tâm điểm là 4 trận tứ kết để tìm ra các đội bóng xuất sắc vào bán kết. Cùng với đó, lượt phân hạng từ 9 tới 16 diễn ra đối với các đội không thể vào tứ kết. Ở lượt đấu này, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu trước Uzbekistan.

Hiện tại, tinh thần cầu thủ Việt Nam thoải mái, tự tin cho các trận cuối cùng tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Đội hướng đến mục tiêu có thêm chiến thắng để cải thiện vị trí của mình. Trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan bắt đầu lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam).

Tại lượt phân hạng, đội Kazakhstan sẽ gặp Hongkong (Trung Quốc) còn Kyrgyzstan thi đấu trước Đài Bắc Trung Hoa cùng thời điểm 8 giờ. Vào lúc 17 giờ, đội Philippines sẽ gặp Indonesia.

Ngoài ra, người hâm mộ sẽ hướng sự tập trung vào 4 trận tứ kết hấp dẫn lần lượt gồm Ấn Độ - Pakistan, Hàn Quốc – Iran, Thái Lan – Trung Quốc và Nhật Bản – Qatar.

Đại diện của Đông Nam Á là Thái Lan sẽ gặp thách thức lớn khi phải đối đầu với ứng cử viên vô địch là Trung Quốc lúc 14 giờ. Tại ASIAD 19, đội Trung Quốc từng giành ngôi á quân môn bóng chuyền nam (trong nhà). Trong đó, đội chủ nhà Nhật Bản sẽ đấu với Qatar muộn nhất trong ngày, lúc 17 giờ 20 phút.

Lịch thi đấu ngày 1-10:

8h00: Kazakhstan – Hongkong (Trung Quốc) (Tranh hạng 9-16)

8h00: Ấn Độ - Pakistan (Tứ kết 1)

11h00: Kyrgyzstan – Đài Bắc Trung Hoa (Tranh Hạng 9-16)

11h00: Hàn Quốc – Iran (Tứ kết 2)

14h00: Việt Nam – Uzbekistan (Tranh hạng 9-16)

14h00: Thái Lan – Trung Quốc (Tứ kết 3)

17h00: Philippines – Indonesia (Tranh hạng 9-16)

17h20: Nhật Bản – Qatar (Tứ kết 4)

MINH CHIẾN