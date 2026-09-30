Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 30-9

Chương trình thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đi gần về cuối giải, Thể thao Việt Nam vẫn còn thêm những mục tiêu tranh huy chương.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm có cơ hội vào chung kết nếu vượt qua trận bán kết ở ngày 30-9. Ảnh: NAM TRUNG

Ngày 30-9, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn có các nội dung thi đấu quan trọng, với hướng đi tìm cơ hội giành huy chương ở một số môn võ thuật như judo, vật…

Boxing: Hai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh sẽ tranh tài trận bán kết tìm cơ hội vào chung kết.

Nguyễn Thị Tâm thi đấu lúc 13 giờ 15 phút (theo giờ tại Nhật Bản) trận bán kết hạng cân 51kg nữ gặp đối thủ Kazakshtan. Lưu Diễm Quỳnh thi đấu lúc 14 giờ gặp đối thủ Trung Quốc ở hạng cân 75kg nữ.

Bắn súng: Đội tuyển bắn súng Việt Nam vào tranh tài lượt đầu tiên của nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh lúc 9 giờ 40 phút. Trong đó, xạ thủ Hà Minh Thành là gương mặt được kỳ vọng có kết quả tốt nhất.

Cầu mây: Các nội dung đồng đội 4 người tranh tài. Trong vòng loại đầu tiên, đội nam Việt Nam gặp Myanmar lúc 9 giờ sáng còn đội nữ gặp đội Ấn Độ.

Judo: Võ sĩ Hà Ngọc Chi thi đấu hạng cân 48kg nữ lúc 11 giờ gặp đối thủ Ấn Độ.

Sau đó, võ sĩ Lâm Thị Ngân Hà gặp đối thủ Nepal tại hạng cân 52kg nữ. Nếu vượt qua vòng loại họ có cơ hội vào chung kết trong tối cùng ngày.

Vật: Tuyển thủ Đặng Thị Linh sẽ thi đấu nội dung 68kg nữ từ lúc 10 giờ 30 phút sáng. Nếu đạt kết quả tốt, cô có thể vào chung kết tại tối cùng ngày.

Golf: Các golf thủ Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh sẽ thi đấu vòng đầu tiên nội dung của mình từ 6 giờ 30 sáng.

MINH CHIẾN