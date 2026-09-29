Võ sĩ jujitsu Việt Nam đặt mục tiêu đổi màu huy chương tại ASIAD 20

Đội tuyển jujitsu Việt Nam là những người cuối cùng đã đặt chân tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) tham dự Địa hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển jujitsu Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu. Ảnh: MINH MINH

“Toàn đội giữ tinh thần tốt, sức khỏe ổn định sau hành trình di chuyển. Chúng tôi sẽ tập luyện làm quen với địa điểm thi đấu để sẵn sàng nhập cuộc. Từng nội dung tại ASIAD 20 đều có nhóm võ sĩ hàng đầu châu Á tham gia nên VĐV Việt Nam phải rất thận trọng”, HLV trưởng Bùi Đình Tiến của Đội tuyển jujitsu Việt Nam trao đổi ngắn từ Nhật Bản.

Ngày 29-9, Đội tuyển jujitsu Việt Nam đặt chân tới Nhật Bản với đội hình gồm Đặng Đình Tùng, Phùng Thị Huệ, Trần Thị Thanh Hà, Trần Hồng Ân, Cấn Văn Thắng, Ngô Thị Thảo Vân, Vương Trần Hoài Thương, Nguyễn Thị Minh Vượng, Lê Trọng Hoàng, Nguyễn Tất Lộc, Nguyễn Tiến Triển, Lê Duy Thành, Nguyễn Minh Nhựt.

Tại ASIAD 19, võ sĩ Phùng Thị Huệ giành tấm HCĐ duy nhất cho Đội tuyển jujitsu Việt Nam. Năm nay, Ban huấn luyện đặt mục tiêu nỗ lực bảo vệ thành tích HCĐ và phấn đấu đổi màu huy chương ở ASIAD 20.

Để chuẩn bị chuyên môn, các tuyển thủ đã được thi đấu kết hợp tập huấn trong nhiều giải quốc tế quan trọng sát thời điểm sang Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Với đặc thù chuyên môn jujitsu, Ban huấn luyện cho biết các yếu tố kỹ thuật và thể lực là điểm quyết định thành công cho võ sĩ.

Phùng Thị Huệ trở lại Đội tuyển jujitsu Việt Nam từ đầu năm 2026. Trong thời gian chuẩn bị cho ASIAD 20, cô bày tỏ: “Tôi đang cố gắng làm tốt nhất chuyên môn, giữ phong độ cao nhất cho mình. Dù vậy, tất cả còn phụ thuộc theo kết quả bốc thăm”.

Môn jujitsu tại ASIAD 20 chỉ đưa vào 8 nội dung thi đấu gồm 62kg, 69kg, 77kg, 85kg, 954kg dành cho nam và 48kg, 52kg, 63kg đối với nữ.

Do không có nội dung sở trường 45kg nữ, Phùng Thị Huệ buộc phải tham gia hạng cân 48kg nữ. Chương trình thi đấu môn jujitsu tại ASIAD 20 thi đấu từ ngày 1-10 tới 3-10.

MINH CHIẾN