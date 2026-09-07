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Tuyển thủ Jujitsu Việt Nam giành 9 HCV tại giải Grand Prix châu Á 2026

SGGPO

Thành viên Đội tuyển Jujitsu Việt Nam hoàn thành thi đấu Giải quốc tế Grand Prix châu Á 2026 tại Thái Lan với vị trí hạng nhì chung cuộc.

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam tham dự giải Grand Prix châu Á 2026 làm bước đệm cho ASIAD 20. Ảnh: MINH MINH
Đội tuyển Jujitsu Việt Nam tham dự giải Grand Prix châu Á 2026 làm bước đệm cho ASIAD 20. Ảnh: MINH MINH

Các trận chung kết cuối cùng của Giải jujitsu quốc tế Grand Prix châu Á 2026 đã khép lại tối muộn ngày 6-9 ở Ayutthaya (Thái Lan). Đội tuyển Jujitsu Việt Nam GỒM 10 võ sĩ đã giành 9 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ xếp hạng nhì toàn đoàn.

Theo đó, võ sĩ chủ lực Phùng Thị Huệ tiếp tục thể hiện phong độ cao giành ngôi vô địch hạng cân 48kg nữ. Cô vượt qua các đối thủ Suaysaart Parichaya và Tantivat Pimlaphat (cùng Thái Lan) để giữ vị trí số 1 chung cuộc.

Ngoài kết quả trên, Jujitsu Việt Nam còn chứng kiến võ sĩ Trần Hồng Ân lên ngôi vô địch hạng cân 57kg nữ, Nguyễn Tiến Triển vô địch hạng cân 85kg nam…

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, đội chủ nhà Thái Lan giành vị trí số 1 với 17 HCV, 23 HCB và 23 HCĐ. Vị trí thứ 3 là đội Philippines với 6 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ.

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất để một số võ sĩ chủ lực sắp tranh tài ASIAD 20 tham dự Grand Prix châu Á 2026. HLV trưởng Bùi Đình Tiến cho biết: “Chúng tôi yêu cầu võ sĩ vào trận phải đảm bảo chuyên môn và tránh tối đa chấn thương do ASIAD 20 đã cận kề. Trong các trận đấu, VĐV của Việt Nam đã được tích lũy thêm để cải thiện kỹ thuật cho mình”.

Sau giải Giải quốc tế Grand Prix châu Á 2026, Đội tuyển Jujitsu Việt Nam về nước tiếp tục tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia và sang Nhật Bản vào giữa tháng 9.

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MINH CHIẾN

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