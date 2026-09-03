10 tuyển thủ jujitsu Việt Nam thi đấu Giải Grand Prix châu Á 2026

Đội tuyển jujitsu Việt Nam cử 10 võ sĩ trọng điểm dự Giải quốc tế Grand Prix châu Á 2026 để chuẩn bị trước thềm Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Võ sĩ Phùng Thị Huệ có mặt tại Thái Lan dự giải Grand Prix 2026 (Ảnh: JJAU)

“Đội hình gồm nhiều võ sĩ chủ lực tham dự ASIAD 20 của jujitsu Việt Nam có mặt tại Giải quốc tế Grand Prix châu Á 2026. Chúng tôi xem giải là một cuộc tích lũy chuyên môn để VĐV thêm tự tin trước khi tới Nhật Bản”, HLV trưởng Bùi Đình Tiến trao đổi.

Giải Grand Prix châu Á 2026 thi đấu trong 2 ngày 5 và 6-9 tại Thái Lan. 10 võ sĩ jujitsu Việt Nam dự giải gồm Phùng Thị Huệ, Vương Trần Hoài Thương, Trần Hồng Ân, Nguyễn Thị Minh Vượng, Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ngô Thị Thảo Vân, Trần Việt Hoàn, Phan Tuấn Anh và Nguyễn Tiến Triển.

Các võ sĩ jujitsu Việt Nam mới đây đã giành kết quả cao khi tham dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Campuchia. Trong giải đấu này, nhóm tuyển thủ ASIAD 20 của đội tuyển jujitsu Việt Nam góp mặt và giành HCV.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam không tập huấn nước ngoài trong thời gian chuẩn bị ASIAD 20. Ban huấn luyện tập trung cho VĐV thi đấu giải quốc để tích lũy chuyên môn và cũng như tận dụng dịp tập huấn tại chỗ phù hợp.

Tại ASIAD 20, đội tuyển jujitsu Việt Nam đăng ký 13 võ sĩ theo các hạng cân nam, nữ. Do không có hạng cân 56 kg nam tại ASIAD 20, võ sĩ Đào Hồng Sơn sẽ vắng mặt tại kỳ Đại hội lần này.

MINH CHIẾN