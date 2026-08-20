Đội tuyển jujitsu Việt Nam góp mặt hơn 80 võ sĩ tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Campuchia.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: TIẾN BÙI

“Các võ sĩ của jujitsu Việt Nam tham dự giải đấu được chuẩn bị kỹ về chuyên môn. Mục tiêu của đội hướng đến là giành được HCV trong giải năm nay. Chúng tôi rất kỳ vọng các võ sĩ trọng điểm sẽ giữ được phong độ tại giải”, HLV trưởng Bùi Đình Tiến của đội tuyển jujitsu Việt Nam trao đổi. Giải vô địch Đông Nam Á được diễn ra từ ngày 21 tới 23-8.

Tới với giải vô địch Đông Nam Á 2026, đội tuyển jujitsu Việt Nam góp mặt hơn 80 võ sĩ. Tại giải, Ban tổ chức tiến hành thi đấu các nội dung dành cho hệ vô địch, vô địch trẻ U21, U18, U16, U14, U12.

Trong danh sách tranh tài, nhiều võ sĩ jujitsu Việt Nam được giới chuyên môn chú ý về chuyên môn như Phùng Thị Huệ, Trần Hồng Ân, Cấn Văn Thắng, Nguyễn Thị Minh Vượng, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Vương Trần Hoài Thương, Nguyễn Tiến Triển, Đào Hồng Sơn, Phan Tuấn Anh, Trịnh Kế Dương, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thu Hoài, Hoàng Thị Nhật Quế…

Tham dự đội hình jujitsu Việt Nam tới Campuchia tranh tài, Thể thao TPHCM có các gương mặt gồm Nguyễn Huy An, Nguyễn Đình Huy, Phạm Lê Hoàng Linh, Lê Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Quân, Hà Thị Nhung, Chu Phương Nghi, Lục Lý Hoài Xuân, Sần Thị Liễu và Nguyễn Vân Anh.

Giải đấu năm nay thu hút 504 võ sĩ của 8 quốc gia tham gia thi đấu. Năm ngoái, đội tuyển jujitsu Việt Nam đã giành tổng thành tích 84 HCV, 70 HCB và 74 HCĐ trong các nội dung đã thi đấu để xếp nhất giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Do đó ở năm nay, HLV trưởng Bùi Đình Tiến và các học trò tập trung giữ vững thành tích dẫn đầu Đông Nam Á của mình.

MINH CHIẾN