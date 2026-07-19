Tuyển jujitsu Việt Nam giành 6 HCV, xếp hạng nhì giải vô địch châu Á 2026

Võ sĩ jujitsu Việt Nam tự tin tranh tài ở giải châu Á 2026. Ảnh: AJU

Trong giải lần này, võ sĩ jujitsu Việt Nam đã giành tổng thành tích 6 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ để đảm bảo được thứ hạng của mình. “Đây là nỗ lực của từng VĐV đã góp mặt thi đấu. Dĩ nhiên, có những kết quả chúng tôi vẫn chờ đợi cao hơn nhưng thiếu một chút may mắn chưa đạt được. Tuy nhiên, việc toàn đội giành được 6 HCV là thành tích đáng ghi nhận của từng võ sĩ đã tranh tài giải châu Á năm nay”, HLV trưởng Bùi Đình Tiến của đội tuyển jujitsu Việt Nam chia sẻ từ Kazakhstan.

Tại giải, đội tuyển jujitsu Việt Nam đã giành HCV với kết quả thi đấu của Nguyễn Thị Thanh Trúc (trên 70kg nữ), Phùng Thị Huệ (45kg nữ), Nguyễn Thị Thanh Trúc (trên 70kg nữ Fighting), Phùng Thị Huệ (45kg nữ Fighting), Trần Thị Thanh Hà (52kg nữ), Hà Thị Ánh Uyên (57kg nữ).

Trong giải lần này, một số võ sĩ của jujitsu được kỳ vọng sẽ giành HCV như Đào Hồng Sơn, Lò Thị Phung, Vương Trần Hoài Thương, Hoàng Thị Nhật Quế, Trần Hồng Ân… đã không thành công.

Võ sĩ Việt Nam có HCV tại giải đấu. Ảnh: AJU

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, đứng thứ nhất là đội chủ nhà Kazakshtan với 9 HCV, 9 HCB, 18 HCĐ. Đội UAE xếp hạng 3 với thành tích 5 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ trong khi đội Thái Lan có hạng 4 với kết quả 2 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ. Toàn giải đã có 20 đội tuyển giành được huy chương qua các nội dung thi đấu.

Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam đánh giá nhiều gương mặt chuẩn bị ASIAD 20 của các đội tuyển trong châu lục đã tham dự giải vô địch châu Á 2026. Như vậy, đội tuyển jujitsu Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu giải vô địch trẻ châu Á 2026 và vô địch châu Á 2026 tại Kazakhstan. Toàn đội về nước ngày 20-7 để tiếp tục chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

MINH CHIẾN