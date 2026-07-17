Võ sĩ jujitsu Việt Nam giành 8 HCV để giữa hạng 4 toàn đoàn giải vô địch trẻ châu Á 2026

Khép lại chương trình thi đấu giải vô địch trẻ châu Á 2026, đội tuyển jujitsu Việt Nam đã có 8 ngôi vô địch qua đó đứng trong top 5 đoàn mạnh nhất.

Các võ sĩ jujitsu trẻ Việt Nam giành được kết quả tốt tại giải lần này ở Kazakhstan. Ảnh: TIẾN BÙI

Các trận chung kết cuối cùng của giải jujitsu vô địch trẻ châu Á 2026 đã kết thúc vào tối ngày 16-7, theo giờ địa phương ở Kazakhstan.

Kết thúc chương trình tranh tài, võ sĩ jujitsu trẻ Việt Nam đã đạt được 28 huy chương qua các nội dung thi đấu. Thành tích lần lượt gồm 8 HCV, 11 HCB, 9 HCĐ.

8 ngôi vô địch của đội jujitsu Việt Nam tại giải lần lượt là kết quả thi đấu tại của Võ Ngọc Bảo (56kg nam Fighting, U16), Thổ Liêm/Trịnh Thị Anh Thư (biểu diễn đôi nữ Duo, U18), Trần Thị Thanh Hà (52kg nữ, U21), Nguyễn Thu Hoài (70kg nữ, U21), Cái Hồng Phúc/Nguyễn Nhật Thiên (biểu diễn đôi nam Duo, U21), Phạm Tường Vy (48kg nữ Fighting, U21), Vương Trần Hoài Thương (52kg nữ Fighting, U21), Trần Hồng Ân (57kg nữ Fighting, U21).

Tại giải lần này, đội jujitsu trẻ Việt Nam đã đăng ký 22 võ sĩ tham dự các nội dung dành cho nam, nữ. Trên bảng kết quả toàn đoàn, giữ vị trí số 1 là đội chủ nhà Kazakhstan 49 HCV, 44 HCB, 47 HCĐ. Đội UAE có vị trí hạng nhì với 15 HCV, 9 HCB, 16 HCĐ còn hạng ba là Thái Lan (15 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ).

Sau giải vô địch trẻ châu Á, các quốc gia tiếp tục tranh tài giải vô địch châu Á 2026 cùng diễn ra tại Kazakhstan. Giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 17 tới 19-7. Toàn giải có 355 võ sĩ của 24 đội tuyển tham gia thi đấu, trong đó đội tuyển jujitsu Việt Nam cử 52 tuyển thủ góp mặt.

MINH CHIẾN