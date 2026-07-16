Võ sĩ jujitsu Việt Nam giành 4 HCV giải vô địch trẻ châu Á 2026

Các gương mặt của đội tuyển jujitsu Việt Nam đang tranh tài giải vô địch trẻ châu Á 2026 tại Kazakhstan và có 4 ngôi vô địch.

VĐV jujitsu trẻ Việt Nam đã tập trung thi đấu tại giải vô địch trẻ châu Á 2026 và giành được huy chương. Ảnh: BÙI TIẾN

Chương trình thi đấu giải jujitsu vô địch trẻ châu Á 2026 tại Kazakhstan được diễn ra từ ngày 13 tới 16-7 theo giờ địa phương.

Ở kết quả mới nhất, võ sĩ jujitsu trẻ Việt Nam đứng hạng 5 trên bảng tổng sắp khi đã có 4 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ. Thành tích HCV của đội tuyển jujitsu trẻ Việt Nam có được từ thành tích thi đấu của võ sĩ Võ Ngọc Bảo (56kg nam Fighting, U16), Trịnh Thị Anh Thư/Thổ Liêm (biểu diễn hỗn hợp nam nữ Duo, U18), Vương Trần Hoài Thương (52kg nữ Fighting, U21), Trần Hồng Ân (57kg nữ Fighting, U21).

Tại giải vô địch trẻ châu Á 2026, đội jujitsu trẻ Việt Nam đã góp mặt 22 tuyển thủ trong các nội dung dành cho từng nhóm tuổi nam, nữ.

Năm nay, giải vô địch trẻ châu Á 2026 đã có 652 võ sĩ tới từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục tham gia tranh tài. Trước khi lên đường dự giải, mục tiêu của Ban huấn luyện là hướng tới giúp VĐV jujitsu Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và phấn đấu có huy chương. Thực tế thi đấu, các gương mặt trẻ đã nỗ lực và đạt được 4 tấm HCV để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Trên bảng tổng sắp thành tích toàn đoàn, đội chủ nhà Kazakhstan có 40 HCV, 36 HCB, 38 HCĐ qua đó giữ vị trí hạng nhất. Võ sĩ jujitsu trẻ Thái Lan đạt 13 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ để xếp hạng nhì còn hạng ba thuộc về đội UAE với 7 HCV, 7 HCB, 14 HCĐ. Toàn giải đã có 17 đội giành được huy chương.

Nối tiếp sau giải vô địch trẻ châu Á 2026, đội tuyển jujitsu Việt Nam tiếp tục thi đấu các nội dung dành cho giải vô địch châu Á 2026 cũng được tổ chức tại Kazakhstan.

MINH CHIẾN