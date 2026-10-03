Cầu mây “cứu” Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 3 tấm HCV, trong đó 2 ngôi vô địch đến từ các cô gái cầu mây tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội cầu mây nữ đồng đội 4 người đã giành tấm HCV thứ 3 cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN TTVN

3 năm trước, cầu mây Việt Nam lên ngôi vô địch nội dung đồng đội 4 người tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Lúc đó, Đoàn thể thao Việt Nam cũng chờ đợi thành tích để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu giành từ 3-5 HCV được đặt ra. Tấm HCV của HLV trưởng Trần Thị Vui và các cầu thủ cầu mây nữ đã vỡ òa cảm xúc, trở thành món quà quyết định giúp Đoàn hoàn thành chỉ tiêu thi đấu tại ASIAD 19.

Sáng 3-10, ngày thi đấu áp chót của ASIAD 20, các tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục giành HCV nội dung đồng đội 4 người nữ.

HLV Trần Thị Vui đã chia sẻ sau trận chung kết tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản): “Đây là kết quả có giá trị của toàn đội. Chúng tôi đã tập trung hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó và từng VĐV làm tốt chuyên môn của mình”.

Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 đã chính thức đạt được tấm HCV thứ 3 và chờ đợi những môn thi đấu cuối cùng có thể mang về thêm 1 HCV tiếp theo giúp hoàn thành chỉ tiêu đạt từ 4 HCV trở lên.

Trưởng đoàn thể thao Nguyễn Hồng Minh chia sẻ trước truyền thông rằng cuộc so tài tại ASIAD có tính chất cạnh tranh quyết liệt. Vì vậy, không chỉ Thể thao Việt Nam và tất cả các đoàn quốc tế tham gia giành được từng tấm huy chương đều có ý nghĩa rất quan trọng.

Thể thao Việt Nam đã lập lịch sử lần thứ 2 liên tiếp vô địch ASIAD nội dung cầu mây đồng đội 4 người nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Thể thao Việt Nam tham dự 281 nội dung tại ASIAD 20 nhưng hiện tại mới đạt 3 HCV. Môn cầu mây là môn thứ 2 trong lịch sử Thể thao Việt Nam liên tiếp giành HCV tại 1 nội dung qua 2 kỳ ASIAD liên tiếp.

Trước đó, võ sĩ karate Việt Nam có HCV liên tiếp nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ tại ASIAD 19, ASIAD 20. Bây giờ cầu mây Việt Nam đạt HCV đồng đội 4 người nữ tại ASIAD 19, ASIAD 20.

Tấm HCV sáng ngày 3-10 đã giúp lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam cởi bỏ được áp lực. Ít nhất, thành tích tại ASIAD 20 đã tương đồng như ở ASIAD 19 với chỉ số 3 HCV.

Hiện tại, Thể thao Việt Nam vẫn kỳ vọng giành từ 4 HCV trở lên trong sự tin tưởng của lãnh đạo ngành.

Tấm HCV thứ 3 đầy ý nghĩa của Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ở khu vực Đông Nam Á đến thời điểm này, Thể thao Thái Lan đã có 15 HCV; Malaysia giành 9 HCV; Indonesia đạt 5 HCV' Philippines giành 4 HCV.

Kết quả tại ASIAD 20-2026 là thước đo cụ thể khả năng chuyên môn của từng môn thể thao của Việt Nam trên đấu trường châu Á. Khi đó, nhà quản lý phải đánh giá, xây dựng kỹ lưỡng hơn sự đầu tư cụ thể từng nội dung trọng điểm.

MINH CHIẾN