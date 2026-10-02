Wang Xiyu bất ngờ giành HCV ASIAD và tấm vé Olympic Los Angeles

Wang Xiyu bất ngờ giành HCV quần vợt đơn nữ (Ảnh: THX)

Sau khi đánh bại hạt giống số 1 Alexandra Eala ở bán kết nội dung quần vợt đơn nữ, Wang Xiyu vừa vượt qua đồng hương Zhang Shuai để giành tấm HCV ASIAD đầu tiên.

Wang Xiyu (25 tuổi) đã dễ dàng vượt qua Zhang Shuai (hạt giống số 2) với điểm số 6-2, và 6-1 chỉ trong 66 phút tại Trung tâm Quần vợt của Công viên Higashiyama ở Nagoya. Kết quả gây bất ngờ nhưng hợp lý nếu xét về diễn biến trên sân.

Quần vợt là 1 ở trong 7 môn thể thao tại ASIAD mà người giành chiến thắng sẽ nhận được suất tham dự Thế vận hội 2028, điều đó có nghĩa Wang Xiyu vinh dự giành tấm vé đến kỳ Olympic Los Angeles vào 2 năm nữa.

Wang Xiyu đã bày tỏ sự kính trọng đối với đàn chị 37 tuổi, người giành được nhiều danh hiệu đôi của Grand Slam, và giờ đây đã bổ sung thêm HCB đơn nữ ASIAD thứ 2 vào bộ sưu tập huy chương mà cô giành được năm 2018 ở Jakarta.

Zhang Shuai kỳ cựu cũng đã từng giành được tấm HCV ở nội dung quần vợt đồng đội tại kỳ ASIAD ở Quảng Châu hồi năm 2010. Ở thời điểm đó, Wang Xiyu mới chỉ có 9 tuổi, xem ASIAD qua tivi với ánh mắt trẻ thơ đầy tò mò.

“Zhang Shuai là người mà tôi thực sự kính trọng. Tất cả những gì cô ấy đã trải qua là một nguồn động viên to lớn đối với tôi”, Wang Xiyu tán dương đàn chị, “Tuy nhiên, trên sân đấu, cách thể hiện sự tôn trọng lớn nhất mà tôi có thể làm là cống hiến hết sức mình để thi đấu thật trọn vẹn”.

Trận đấu trong thế một chiều này trái ngược hoàn toàn với trận đấu giữa Wang Xiyu và ngôi sao Philippines Eala vào 24 giờ trước đó, khi tay vợt xếp hạng 85 thế giới giành chiến thắng 3-6, 6-3, và 6-2 sau 2 giờ 34 phút thi đấu căng thẳng.

“Đây chính là thể thao, là cuộc cạnh tranh đỉnh cao. Hành động của bạn ở trên sân đấu nói lên tất cả”, Wang Xiyu nói thêm, “Chỉ khi trải nghiệm thành công qua những thử thách, bạn mới hiểu tất cả những nỗ lực đó”.

Wang Xiyu hài hước chia sẻ kỹ năng quần vợt của mình vượt xa khả năng nấu nướng, và điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc: “Tôi đã cố thử làm món súp lơ xào, và nó bị cháy hết. Món ăn đó khó chế biến và rất dễ làm hỏng. Nhưng không sao, tôi sẽ tiếp tục cố gắng”.

Trong khi đó, trận tranh HCV nội dung quần vợt đơn nam ASIAD vào ngày 3-10 sẽ chứng kiến ​​tay vợt người Hồng Kông xếp hạng 100 thế giới Coleman Wong đối đầu với lại tay vợt người Trung Quốc xếp hạng 111 Wu Yibing.

Đ.Hg.