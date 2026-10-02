Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm – Ý chí làm nên thành công

Trên võ đài boxing tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), Nguyễn Thị Tâm luôn thể hiện một điều lớn lao là nỗ lực thi đấu, không lùi bước trước mọi đối thủ.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành HCB tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

“Trước đối thủ mạnh Wu Yu (Trung Quốc) tại chung kết, tôi chưa có được chiến thắng. Tuy nhiên, tôi đã nỗ lực hết khả năng của mình. Tôi không tiếc nuối với phong độ bản thân và giành được tấm HCB lịch sử cho boxing Việt Nam tại Nhật Bản lần này thật vinh dự”, Nguyễn Thị Tâm trải lòng sau chung kết 51kg nữ tại ASIAD 20.

Đánh giá về cô học trò ở giai đoạn chuẩn bị trước ASIAD 20, HLV Nguyễn Như Cường nhìn nhận Tâm rất bản lĩnh, giữ ý chí rất cao với quyết tâm trở lại.

Sự mạnh mẽ đó là điều Ban huấn luyện rất cần ở Nguyễn Thị Tâm khi cô giành suất chính thức dự ASIAD 20. Dù cho không nhiều người tin nữ tuyển thủ sẽ đạt huy chương, chưa nói tới vào chung kết hạng cân 51kg nữ, nhưng Nguyễn Thị Tâm đã đạt HCB.

3 năm trước, Tâm rời đài đấu ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc) khi thua trận đầu hạng cân 50kg nữ. Trước đó không lâu, cô cũng dừng bước vòng đầu SEA Games 32-2023 ở Campuchia và dính chấn thương dây chằng đầu gối.

“Tôi đã không dự Đại hội quốc tế nào 3 năm qua. Tôi tự tâm niệm mình không bỏ cuộc. Tôi cảm ơn gia đình động viên tinh thần, cùng các HLV bên cạnh hỗ trợ giúp tôi lấy lại phong độ và vượt qua mọi thách thức”, Nguyễn Thị Tâm bày tỏ.

Sau phẫu thuật chữa dứt điểm chấn thương dây chằng, Nguyễn Thị Tâm vắng bóng ở nhiều giải quốc tế. Lần gần nhất cô thượng đài so găng là vòng loại thứ nhất tranh suất Olympic 2024 (tổ chức tháng 2-2024 tại Italy). Cô không thành công.

Tâm đã nỗ lực thi đấu tại chung kết hạng cân 51kg nữ ở ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tay đấm tuyển quốc gia xác định từng phần cụ thể để tập trung lấy lại thể lực, sức bền, sau đó hoàn thiện kỹ thuật và duy trì sự chính xác khi ra đòn.

Chuyên gia Tawan Mungphing Klang (Thái Lan) hiếm khi chia sẻ về học trò. Nhưng tại đợt tập huấn chuẩn bị cho ASIAD 20, ông tiết lộ Nguyễn Thị Tâm đã lấy lại tinh thần thoải mái và ý chí mạnh mẽ nhất, cô sẽ làm nên chuyện.

Hành trình ASIAD 20 đã khép lại với kết quả 1 HCB ngoài mong đợi cho Nguyễn Thị Tâm. Nữ võ sĩ 32 tuổi của Thể thao Hà Nội và Đội tuyển boxing Việt Nam chưa muốn nghỉ ngơi, tiếp tục hướng tới mục tiêu chinh phục suất dự Olympic 2028 tại Mỹ.

Cơ hội tiếp tục dự vòng loại Olympic 2028 trong năm sau vẫn rộng mở cho Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

“Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện. Năm sau, môn boxing tổ chức 2 lượt vòng loại Olympic 2028. Rất mong tôi và đội boxing Việt Nam có thêm đầu tư, cùng thời gian tập huấn tốt. Tôi cố gắng trau dồi, đạt phong độ cao nhất để tranh vé Olympic 2028”, Nguyễn Thị Tâm bày tỏ với truyền thông.

MINH CHIẾN