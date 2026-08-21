Võ sĩ nữ tham dự môn boxing ở ASIAD 20 sẽ bắt buộc phải kiểm tra giới tính

Môn boxing (quyền Anh) của ASIAD 20 tại Nhật Bản thực hiện quy định nghiêm ngặt đối với việc kiểm tra giới tính tuân thủ theo các yêu cầu đã ban hành.

Tuyển thủ Lưu Diễm Quỳnh (xanh) từng giành HCĐ tại ASIAD 19 cho boxing nữ Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Từ tháng 8-2025, Tổ chức boxing thế giới (World Boxing) đã ban hành chính thức quy định về kiểm tra giới tính đối với VĐV tham dự nội dung nữ tại các giải đấu chính thức. Các Liên đoàn thành viên đều phải tuân thủ quy định này.

“Chính sách về việc yêu cầu kiểm tra giới tính được đưa ra để đảm bảo an toàn cho tất cả võ sĩ tham gia và tạo ra một sân chơi công bằng cho cả nam và nữ, đồng thời có nghĩa là tất cả VĐV trên 18 tuổi muốn tham gia vào các cuộc thi đấu do Tổ chức quyền Anh thế giới (World Boxing) sở hữu hoặc cấp phép đều phải trải qua xét nghiệm sàng lọc gen PCR (phản ứng chuỗi polymerase) hoặc xét nghiệm tương đương về mặt y tế chức năng một lần duy nhất trong đời để xác định giới tính khi sinh và điều kiện tham gia thi đấu của họ”, nội dung được bày tỏ trong quy định của World Boxing.

“Các VĐV được xác định là nam khi sinh, được chứng minh bằng sự hiện diện của vật chất di truyền nhiễm sắc thể Y (gen SRY) hoặc có sự khác biệt về phát triển giới tính (DSD) trong đó xảy ra hiện tượng nam hóa, sẽ đủ điều kiện để thi đấu ở hạng mục nam. Các VĐV được xác định là nữ khi sinh, được chứng minh bằng sự hiện diện của nhiễm sắc thể XX hoặc không có vật chất di truyền nhiễm sắc thể Y (gen SRY) hoặc có DSD mà không xảy ra hiện tượng nam hóa, sẽ đủ điều kiện để thi đấu ở hạng mục nữ…”, hướng dẫn trong thông báo của World Boxing.

Năm nay, Giải boxing vô địch châu Á 2026 đã áp dụng việc kiểm tra giới tính đối với võ sĩ tham dự nội dung nữ.

Điều này tiếp tục được quy định trong môn boxing của ASIAD 20. Quy định chuyên môn của môn boxing ASIAD 20 đã ghi rõ: VĐV đủ điều kiện thi đấu sẽ phải nộp kết quả kiểm tra gen SRY cho Ban tổ chức để xác định giới tính trong đăng ký thi đấu.

Môn boxing ASIAD 20 đưa vào tranh tài 6 hạng cân nam gồm 55kg, 60kg, 70kg, 80kg, 90kg và trên 90kg. Nội dung nữ có 5 hạng cân gồm 51kg, 54kg, 60kg, 65kg, 75kg. Mỗi quốc gia tham dự môn boxing được đăng ký 1 võ sĩ tại 1 hạng cân.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đang tập huấn tại Thái Lan chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: ASBC

Đội tuyển boxing Việt Nam đã chuẩn bị chuyên môn cho nhóm võ sĩ trọng điểm nhằm tham dự ASIAD 20. Dự kiến, chúng ta đăng ký 6 tuyển thủ thi đấu ASIAD 20. Các tuyển thủ của Việt Nam đã tuân thủ quy định và thực hiện kiểm tra gen SRY.

Trong thành phần VĐV tham gia môn boxing ASIAD 20, võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Thị Tâm có tên. Ngoài ra, tuyển thủ Lưu Diễm Quỳnh tiếp tục được trao cơ hội dự ASIAD 20. Cô từng giành HCĐ tại ASIAD 19 cách đây 3 năm ở Trung Quốc. Một sự vắng mặt đáng tiếc tại ASIAD 20 là tuyển thủ Võ Thị Kim Ánh dù tuyển thủ này từng giành quyền dự Olympic 2024 tại Pháp.

MINH CHIẾN