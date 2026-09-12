Quần vợt nữ Indonesia bất ngờ vắng Janice Tjen tại ASIAD 20

Tay vợt nữ hàng đầu người Indonesia, Janice Tjen sẽ bỏ lỡ kỳ ASIAD 20 sắp tới sau khi không được Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) cấp phép ngoại lệ để thi đấu tại giải đấu cấp châu lục này.

Bài đăng của Janice Tjen xác nhận sẽ bỏ lỡ kỳ ASIAD 20 sắp tới.

Tay vợt Tjen chia sẻ việc chia tay ASIAD 20 không phải là một quyết định dễ dàng: “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là sẽ không thể thi đấu giải châu Á, do giải đấu này diễn ra trùng thời điểm với sự kiện WTA 1000 bắt buộc tại Bắc Kinh. Chúng tôi đã nhận được xác nhận từ WTA rằng thật không may, tôi không được cấp phép ngoại lệ để tham dự Asian Games”.

Môn quần vợt tại ASIAD 20 diễn ra trùng thời gian với giải China Open ở Bắc Kinh, giải đấu bắt đầu vào ngày 30-9. Theo quy định năm 2026 của WTA, các tay vợt không được phép tham gia giải đấu không thuộc hệ thống WTA, nếu giải đó diễn ra trong vòng 60 ngày trước hoặc 30 ngày sau một giải WTA 1000 bắt buộc.

Các tay vợt đủ điều kiện tham dự WTA 1000 bắt buộc (như China Open) đều phải thi đấu, trừ khi thuộc các trường hợp được miễn trừ đặc biệt như quy định về độ tuổi, chấn thương dài hạn hoặc các điều khoản khác. Việc không tham gia các giải đấu bắt buộc có thể dẫn đến hình phạt trừ điểm (tính 0 điểm), ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng đánh đơn của tay vợt.

Hành vi vi phạm cũng sẽ dẫn đến mức phạt tài chính rất nặng - các tay vợt xếp hạng từ số 1 đến số 10 đối mặt với mức phạt 100.000 USD, trong khi những tay vợt xếp hạng từ số 11 đến số 20 sẽ chịu mức phạt 75.000 USD.

“Tôi luôn tự hào khi được đại diện cho Indonesia và thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia bất cứ khi nào có thể”, tay vợt 24 tuổi, hạng 35 thế giới, từng giành huy chương tại Asian Games và SEA Games, cho biết thêm. “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để mang lại niềm tự hào cho Indonesia trên đấu trường thế giới, và hy vọng sẽ có cơ hội tiếp tục đại diện cho đất nước trong tương lai”.

Trong khi đó, một ngôi sao quần vợt khác của Đông Nam Á là Alex Eala, hạng 18 thế giới, tự tin cô sẽ đại diện cho Philippines tham dự ASIAD 20. Hiệp hội Quần vợt Philippines (PHILTA) khẳng định họ đang thảo luận với WTA về việc tham gia thi đấu của tay mới 21 tuổi này.

Tổng thư ký PHILTA, ông John Tiangco chia sẻ với GMA News rằng liên đoàn đã thông báo cho WTA và đang xin miễn trừ cho Eala - người đang rất hào hứng với hành trình tìm kiếm vinh quang tại Asian Games.

LINH SƠN