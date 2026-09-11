Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu lần thứ 3 liên tiếp giành HCV tại Giải muay vô địch thế giới

Thành tích HCV của Huỳnh Hà Hữu Hiếu tại Giải vô địch thế giới 2026 là một trong những kết quả quan trọng nhất của Đội tuyển muay Việt Nam.

Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu (cầm biển) đã có HCV tại Giải vô địch thế giới năm nay. Ảnh: MUAY VN

Giải muay vô địch thế giới 2026 đã khép lại tại Kosovo sau 10 ngày thi đấu. Đội tuyển muay Việt Nam giành 20 huy chương (9 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ) xếp nhất toàn đoàn.

Trưởng đoàn muay Việt Nam tại giải – bà Từ Thị Lê Na – cho biết: “VĐV của các nội dung đã tập trung thi đấu và hoàn thành mục tiêu mà chúng tôi đặt ra. Đây là kết quả có từ sự chuẩn bị của Đội tuyển muay Việt Nam”.

Trong giải, Đội tuyển muay Việt Nam đăng ký 26 võ sĩ tham gia các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ, Mai Muay, Wai Kru.

Đối với hệ vô địch, võ sĩ muay Việt Nam giành được thành tích 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu là người duy nhất giành được HCV đối kháng cho Đội tuyển muay Việt Nam tại hệ vô địch. Nữ võ sĩ của Thể thao TPHCM và Đội tuyển muay Việt Nam thắng đối thủ Anastassiya Konyushko (Kazakhstan) tỷ số 30-25 tại chung kết hạng can 45kg nữ, đạt HCV.

Như vậy, Huỳnh Hà Hữu Hiếu có 3 lần liên tiếp giành HCV hạng cân 45kg nữ qua các lần góp mặt Giải vô địch thế giới năm 2024, 2025, 2026. Cô là gương mặt hàng đầu của Đội tuyển muay Việt Nam thời điểm hiện tại.

Trong Giải muay vô địch thế giới 2026, ngoài Huỳnh Hà Hữu Hiếu, các võ sĩ giành được HCV gồm Nguyễn Thị Chiều (57kg, U24 nữ), Dương Đức Bảo (48kg, U24 nam), Lê Khánh Linh (Wai Kru), Hoàng Khánh Mai (45kg, U24 nữ), Nguyễn Hoàng Sơn (Wai Kru), Dương Đức Bảo (Mai Muay), Đinh Thị Hòa (Mai Muay, U24 nữ), Nguyễn Hoàng Minh (Mai Muay, U24 nam).

MINH CHIẾN