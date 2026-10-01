451 cơ thủ Billiards Carom tranh tài tại Cần Thơ

Ngày 1-10, tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ, Giải Vô địch các CLB Billiards & Snooker Quốc gia tranh Cúp VTV Nam bộ và Giải Vô địch Carom trẻ Quốc gia năm 2026 đã chính thức được khởi tranh.

Các cơ thủ bắt đầu tranh tài ở nội dung Carom 1 băng nam

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ tổ chức.

Giải Vô địch các CLB Billiards & Snooker Quốc gia tranh Cúp VTV Nam bộ và Giải Vô địch Carom trẻ Quốc gia năm 2026 quy tụ 451 vận động viên đến từ 13 đơn vị, gồm: TPHCM, An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Vĩnh Long và đội chủ nhà TP Cần Thơ.

Ban Tổ chức trao hoa và quà lưu niệm cho các đơn vị đồng hành

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 bộ huy chương, với các nội dung thi đấu: Carom 3 băng nam, 1 băng nam, 3 băng nữ và 3 băng nam dành cho vận động viên trẻ (dưới 22 tuổi).

Đây là các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia thường niên và là lần đầu tiên được tổ chức tại TP Cần Thơ. Giải đấu không chỉ là cơ sở xét tính điểm trên bảng xếp hạng quốc gia và phong đẳng cấp vận động viên, mà còn là dịp tuyển chọn, ươm mầm các tài năng trẻ kế cận cho Billiards Carom Việt Nam.

TUẤN QUANG