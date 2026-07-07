Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 sẵn sàng khởi tranh

Đấu trường khắc nghiệt và danh giá bậc nhất làng Billiards Việt Nam – Giải Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 (Cúp Becamex IJC) sẽ chính thức thắp lửa trở lại từ ngày 10 đến 16-8 ngay tại tâm điểm TPHCM - Nhà hát HTV.

Các đơn vị ký kết hợp tác tài trợ. Ảnh: Quỳnh Mai

Bước sang mùa giải thứ 13, sự kiện hứa hẹn mang đến những đường cơ mãn nhãn và cảm xúc bùng nổ, đánh dấu một bước vươn tầm mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn.

Được bảo chứng bởi sự phối hợp giữa Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV), Sở VH-TT TPHCM và Liên đoàn Billiards-Snooker Việt Nam, giải đấu năm nay là bài kiểm tra cực đại cho bản lĩnh và phong độ. Quá trình thanh lọc sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt ngay từ vòng sơ loại với sự tham gia của khoảng 250 vận động viên.

Chỉ 32 cái tên xuất sắc nhất mới giành được tấm vé sinh tử để bước vào vòng chung kết, nơi họ sẽ phải nghênh chiến cùng 32 hạt giống hàng đầu, bao gồm các nhà vô địch quốc gia 2026, những tay cơ dạn dày kinh nghiệm từ kỳ HTV Cup trước và các khách mời quốc tế đẳng cấp. Thể thức hai lần thua tại vòng đấu bảng (64 cơ thủ) chắc chắn sẽ tạo ra những màn lội ngược dòng ngoạn mục trước khi bước vào loạt knock-out định đoạt thứ hạng.

Các đại diện từ Sở VH-TT TPHCM, HTV, Liên đoàn Billiards-Snooker Việt Nam...tại lễ công bố. Ảnh: Quỳnh Mai

Không chỉ hấp dẫn bởi sức nóng trên bàn nỉ, Cúp Becamex IJC 2026 còn sở hữu cơ cấu giải thưởng đầy tính cạnh tranh. Nhà vô địch sẽ bước lên bục vinh quang với chiếc cúp danh giá cùng 80 triệu đồng tiền thưởng. Các vị trí Á quân và đồng hạng Ba cũng nhận mức thưởng lần lượt là 50 triệu đồng và 20 triệu đồng. Đặc biệt, những đường cơ thăng hoa và các trận cầu đỉnh cao sẽ được vinh danh qua các giải phụ: "Chuỗi ghi điểm cao nhất" và "Trận đấu xuất sắc nhất".

Hơn cả một giải đấu, Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 chính là bệ phóng hoàn hảo. Đây là cơ hội vàng để các tay cơ trong nước cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thực chiến trước những đại diện quốc tế nổi tiếng, chuẩn bị hành trang vững chắc cho những chiến dịch lớn đang chờ đợi phía trước.

DŨNG PHƯƠNG