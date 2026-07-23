Sân chơi cho tài năng karate trẻ TPHCM

Gần 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ 51 phường, xã trên địa bàn TPHCM đã hội tụ tại giải Karate vô địch trẻ và năng khiếu các nhóm tuổi TPHCM 2026.

Các võ sĩ trẻ chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng cho trận tranh tài

Ngày 23-7 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Tân Thới Hiệp, giải Karate vô địch trẻ và năng khiếu các nhóm tuổi TPHCM 2026 chính thức khai mạc. Đây là giải đấu thường niên quan trọng của karate thành phố, góp phần đánh giá chất lượng đào tạo, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng lực lượng VĐV trẻ cho các tuyến đội tuyển.

Giải diễn ra từ ngày 23 đến 31-7, quy tụ gần 1.000 VĐV đến từ 51 phường, xã. Các tuyển thủ tranh tài ở hai nội dung Kata (quyền) và Kumite (đối kháng) thuộc các nhóm tuổi. Các võ sĩ trẻ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh thi đấu và không ngại va chạm. Nhiều trận đấu cho thấy sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn, từ kỹ thuật, chiến thuật đến tâm lý thi đấu của lớp VĐV trẻ.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Các đơn vị như: Xuân Hòa, Tân Thới Hiệp, Chợ Lớn, Tân Sơn Nhất, Tân Uyên… sớm khẳng định thực lực khi có nhiều võ sĩ lọt vào vòng trong. Không chỉ là sân chơi chuyên môn, giải đấu còn tạo cơ hội cho các võ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần thể thao và góp phần thúc đẩy phong trào karate TPHCM ngày càng phát triển bền vững.

Karate TPHCM hiện tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có phong trào mạnh của cả nước. Tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026 diễn ra hồi tháng 6, các võ sĩ trẻ TPHCM đã giành 9 HCV, 11 HCB và 17 HCĐ, qua đó xếp hạng nhì toàn đoàn.

Trong phương hướng hoạt động giai đoạn 2025-2030, Liên đoàn Karatedo TPHCM đặt mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh, chuyên nghiệp và đoàn kết, trong đó đẩy mạnh phát triển phong trào trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên, tạo nền tảng cho công tác phát hiện, đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho các tuyến đội tuyển của thành phố.

NGUYỄN ANH