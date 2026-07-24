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Giành 20 HCV, kình ngư bơi TPHCM tạm dẫn đầu giải trẻ quốc gia 2026

SGGPO

Các gương mặt bơi trẻ của TPHCM đang dẫn đầu tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026 được thi đấu tại thành phố Đà Nẵng.

VĐV bơi trẻ của TPHCM đang thi đấu ấn tượng tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HCMSWIMMING
VĐV bơi trẻ của TPHCM đang thi đấu ấn tượng tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HCMSWIMMING

Ngày 24-7, các VĐV tiếp tục bước vào tranh tài những nội dung đối với nam, nữ của giải đấu. VĐV bơi trẻ của TPHCM đã giành thêm 9 tấm HCV tại ngày thi đấu.

Trên đường đua xanh, dường như mỗi khi xuống nước, VĐV trẻ của bơi TPHCM đều mang về ngôi vô địch. Tại chung kết 100m tự do nam U11, Trần Bảo Sơn đã giành HCV cho đội TPHCM khi về đích đầu tiên với kết quả 1’05”33. Nối tiếp VĐV này, đội bơi trẻ TPHCM giành thêm HCV với kết quả thi đấu của Hà Quốc Nguyên (100m tự do nam, 12-13 tuổi), Nguyễn Vinh Thái Bảo (100m tự do nam, 14-15 tuổi), Trịnh Trường Vinh (100m tự đo nam, trên 19 tuổi), Vũ Hương Thảo (100m ếch nữ, U11), Trần Bảo Sơn (100m ếch nam, U11), Hứa Gia Nghi (100m ếch nữ, 12-13 tuổi), Hoàng Ánh Dương (100m ếch nam, 12-13 tuổi), Vũ Thị Phương Anh (100m ếch nữ, trên 19 tuổi), Bùi Khánh Chi (200m tự do nữ, U11) và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ U18.

Trên bảng tổng sắp tạm thời sau 2 ngày thi đấu, đội TPHCM dẫn đầu với 20 HCV, 14 HCB, 15 HCĐ. Tính tới lúc này, các kình ngư trẻ của TPHCM đã giành được 49 huy chương các loại trong những nội dung đã thi đấu.

Tạm ở vị trí thứ 2 là đội Trung tấm TDTT Quốc phòng 4 với 8 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ trong khi vị trí thứ 3 là đội Thanh Hóa (4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ). Giải đấu thu hút 17 đội góp mặt. Hiện tại, các đội Hà Nội, Đồng Nai, Gia Lai, Vĩnh Long, Ninh Bình chưa giành được HCV. Chương trình thi đấu của giải kéo dài tới ngày 28-7. Các tuyển thủ vừa tham dự giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 đều có mặt thi đấu tại Đà Nẵng lúc này.

MINH CHIẾN

Từ khóa

bơi bơi trẻ quốc gia 2026 bơi Việt Nam bơi TPHCM

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