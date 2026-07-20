Đội bơi Việt Nam đã giành 12 HCV tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026

Tính tới hết ngày áp chót của giải đấu, các kình ngư trẻ của Việt Nam đã giành được 12 HCV trong những nội dung tham dự.

Thúy Hiền đã giành HCV trong ngày áp chót của giải. Ảnh: MINH MINH

Ngày 20-7 là ngày thi đấu áp chót của giải bơi vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 đang tổ chức ở Bangkok (Thái Lan).

Chúng ta đã giành thêm 2 tấm HCV trong ngày thi đấu để đóng góp thêm và kết quả chung của toàn đội. Trần Văn Nguyễn Quốc tiếp tục có HCV tại ngày thi đấu. Chung kết 100m tự do nam (nhóm tuổi 17-18), 8 kình ngư lần lượt của Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Hongkong (Trung Quốc), Uzbekistan, Thái Lan đã tranh tài. Trần Văn Nguyễn Quốc đã về đích đầu tiên để giành HCV với kết quả 50”44. Hạng nhì là Yi Cheng Lin (Đài Bắc Trung Hoa, 50”67) còn HCĐ là Danial Jahangiri (50”92).

HCV thứ 2 trong ngày thuộc về nữ tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền khi cô vô địch cự ly 100m ếch nữ (nhóm tuổi 17-18). Thúy Hiền chạm đích nhanh nhất với thông số 1’10”27. Trong nội dung, tuyển thủ Wui Kiu Man (Hongkong, Trung Quốc) về nhì với kết quả 1’10”74.

Ngoài kết quả trên, đội bơi Việt Nam còn giành thêm 1 HCB của kình ngư Hà Quốc Nguyên (100m tự do) và tiếp sức 4x200m tự do nữ.

VĐV trẻ Hà Quốc Nguyên giành được HCB trong ngày thi đấu. Ảnh: MINH MINH

Sau ngày 20-7, đội tuyển bơi Việt Nam đã có 12 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ tạm giữ hạng 3 trên bảng xếp hạng tổng sắp thành tích. Trong 12 ngôi vô địch của đội bơi Việt Nam, thành tích lần lượt thuộc về Trần Văn Nguyễn Quốc (4 HCV), Dương Văn Hoàng Quy (1), Phan Quốc Khánh (1), Nguyễn Thúy Hiền (3), Lê Thị Thùy Trang (1), Nguyễn Khả Nhi (1), Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (1).

Đội Trung Quốc vẫn tạm giữ hạng nhất với 27 HCV, 19 HCB, 3 HCĐ còn đội Nhật Bản có hạng nhì với 20 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ. Giải sẽ bế mạc ngày 21-7.

MINH CHIẾN