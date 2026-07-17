Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc bơi xuất sắc giành HCV, phá kỷ lục trẻ giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026

Đội tuyển bơi Việt Nam đã bắt đầu tranh tài những nội dung đầu tiên tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 được diễn ra ở Bangkok (Thái Lan).

Trần Văn Nguyễn Quốc đã thi đấu xuất sắc để giành HCV và lập kỷ lục trẻ châu Á cho mình. Ảnh: MINH MINH

Điểm tranh tài các môn thi đấu của giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 chính là nơi đã tổ chức SEA Games 33-2025 tại Thái Lan năm ngoái.

Trở lại Thái Lan lần này, Trần Văn Nguyễn Quốc là 1 trong những tuyển thủ trẻ của đội tuyển bơi Việt Nam được kỳ vọng có kết quả tốt nhất.

Đúng dự báo của Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam, Nguyễn Quốc đã tạo nên kết quả chú ý ngay trong ngày tranh tài đầu tiên môn bơi 17-7. Tại chung kết 400m tự do nam (nhóm tuổi 17-18), Trần Văn Nguyễn Quốc đã xuất sắc về nhất với thời gian 3’52”25. Nam kình ngư của Việt Nam đã chiến thắng trước sự bám đuổi của các gương mặt Dharshan Shashikumar (Ấn Độ), Fedor Didenko (Kazakhstan), Daniel Nasredinov (Kyrgyzstan) để chạm đích đầu tiên.

Thành tích của Nguyễn Quốc đã được công nhận là kỷ lục trẻ mới của châu Á trong nhóm tuổi này. Kỷ lục cũ do nam VĐV Alexander Ivanov (Kazakhstan) lập năm 2009 là 3’53”25.

Tấm HCV cùng kỷ lục trẻ châu Á của Nguyễn Quốc đã tiếp thêm động lực cho các đồng đội thi đấu ở những nội dung tiếp theo. Trong đó, đội bơi Việt Nam giành thêm HCV nội dung 400m tự do (nhóm tuổi 13-14) của Phan Quốc Khánh với thời gian 4’05”71.

Tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền cũng giành được HCV trong ngày thi đấu 17-7. Ảnh: MINH MINH

Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Thúy Hiền thể hiện phong độ cao để chiến thắng tại chung kết 100m bướm nữ (nhóm tuổi 17-18) sau khi về đích đầu tiên với thời gian 1’02”01. Tại nội dung này, Cheng Chien Wong (Đài Bắc Trung Hoa) có HCB khi đạt thời gian 1’03”01 còn Lê Thị Thùy Trang của Việt Nam có HCĐ (1’03”17).

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết, trong ngày đầu, chúng ta đã giành được 8 tấm huy chương (3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ). Đây là sự khởi đầu đầy khích lệ đối với các gương mặt trẻ của bơi Việt Nam trong giải năm nay.

MINH CHIẾN