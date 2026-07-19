Khả Nhi, Nguyễn Quốc giành HCV giúp đội bơi Việt Nam vươn lên hạng 3 tại giải nhóm tuổi châu Á 2026

VĐV Trần Văn Nguyễn Quốc của đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục giành HCV. Ảnh: MINH MINH

Ngày thi đấu 19-7, các gương mặt của đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục xuất sắc giành huy chương qua đó giúp đội nhà tạm có hạng 3 trên bảng tổng sắp kết quả.

Trong ngày tranh tài, gương mặt trẻ Nguyễn Khả Nhi đã đạt HCV cá nhân đầu tiên cho mình. Nữ tuyển thủ của Thể thao TPHCM và đội tuyên bơi Việt Nam về đích đầu tiên nội dung 800m tự do nữ với thời gian 8’57”84. Thành tích ghi nhận nỗ lực thi đấu của Khả Nhi nhằm đóng góp thêm HCV cho đội bơi Việt Nam tại Thái Lan lần này.

Tiếp đó, VĐV Lê Thị Thùy Trang xuống nước thi đấu để xuất sắc có HCV 200m bướm nữ (nhóm tuổi 17-18) khi về đích đầu tiên với kết quả 2’17”05. Thùy Trang đã chiến thắng các đối thủ của đội Đài Bắc Trung Hoa, Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hongkong (Trung Quốc) để có ngôi vô địch.

VĐV Khả Nhi đã có HCV tại giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Cùng ngày tranh tài, Trần Văn Nguyễn Quốc tiếp tục giữ phong độ xuất sắc đóng góp thêm tấm HCV nội dung 800m tự do (nhóm tuổi 17-18) cho đội tuyển bơi Việt Nam. Đây là HCV cá nhân thứ 3 của Nguyễn Quốc tại giải tới lúc này. Trên đường đua xanh, Nguyễn Quốc về đích đầu tiên với kết quả 8’05”34 và giành ngôi vô địch. Người về đích phía sau Nguyễn Quốc là VĐV Fedor Didenko (8’15”36) còn vị trí thứ 3 là Daninel Nasredinov (8’15”66). Nội dung 800m tự do đã ghi nhận 16 VĐV thi đấu. Ngoài Nguyễn Quốc, bơi Việt Nam có Dương Văn Hoàng Quy cũng tranh tài và đứng hạng 12 (8’53”38).

Tuy nhiên tại chung kết cự ly 200m bướm nam (nhóm tuổi 17-18), Dương Văn Hoàng Quy hoàn thành chỉ tiêu khi giành được HCV. Nam tuyển thủ trẻ của đội bơi Việt Nam vượt lên trên người đồng đội bám đuổi ngay phía sau là Hoàng Tân Ngọc Minh để chạm đích đầu tiên bằng kết quả 2’00”42. Về đích thứ 2, Ngọc Minh có HCB với thời gian 2’01”46. HCĐ nội dung là Dharshan Shashikumar (Ấn Độ) với thông số 2’01”94.

Trên bảng tổng sắp tạm thời sau 3 ngày thi đấu, đội Việt Nam đã có 10 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ giữ hạng 3. Đội bơi Trung Quốc có 21 HCV, 14 HCB, 1 HCĐ để tạm dẫn đầu còn ngôi thứ 2 đang là đội Nhật Bản với 17 HCV, 9 HCV, 3 HCĐ. Giải đấu còn tranh tài tới ngày 21-7.

MINH CHIẾN