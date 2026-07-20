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Đội lặn TPHCM vươn lên dẫn đầu giải vô địch trẻ quốc gia 2026 với 10 HCV

SGGPO

Các kình ngư TPHCM đã thi đấu hiệu quả để giúp đội nhà vượt lên dẫn đầu trong môn lặn tại giải bơi-lặn vô địch trẻ quốc gia 2026 đang thi đấu ở thành phố Đà Nẵng.

VĐV lặn đang tranh tài tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026 ở Đà Nẵng. Ảnh: HCMFINSWIMMING
VĐV lặn đang tranh tài tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026 ở Đà Nẵng. Ảnh: HCMFINSWIMMING

Trong ngày thứ 3 của giải 20-7, đội lặn TPHCM đã vượt lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng thành tích. Trong 2 ngày trước đó, các kình ngư trẻ của đội lặn TPHCM đều giữ vị trí thứ 2 áp sát chủ nhà Đà Nẵng nhưng kết quả đã có thay đổi khi nhiều ngôi vô địch đã đạt được.

Mở đầu cho ngày thi đấu thành công của đội lặn TPHCM là kết quả HCV của kình ngư Nguyễn Thành Lộc trong nội dung 50m vòi hơi chân vịt nam (trên 18 tuổi). Thành Lộc đã về đích đầu tiên với 15”75. Kết quả của Thành Lộc vượt qua đối thủ bám đuổi ngay phía sau là Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội, 15”89). Tiếp đó tại chung kết 1.500m vòi hơi chân vịt nam (trên 18 tuổi), Lưu Nguyễn Đức Tâm giành HCV thứ 2 cho đội TPHCM khi đạt thời gian 12’38”37. Kết quả của Đức Tâm đã phá kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ do chính kình ngư này lập là 12’38”98.

Ngoài kết quả trên, đội lặn TPHCM còn giành thêm HCV nội dung 400m khí tài vô địch trẻ nữ khi Hà Hoàng Như Ý về đích đầu tiên với thông số 3’17”13. Đội lặn TPHCM còn giành được tấm HCV tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt vô địch trẻ nam với kết quả 6’05”06.

Ngày thi đấu thứ 3 của giải đã chứng kiến một số kết quả chú ý khác như HCV 50m vòi hơi chân vịt vô địch trẻ nam của Trần Duy Bảo (Hưng Yên, 16”80), HCV 50m vòi hơi chân vịt vô địch trẻ nữ của Đặng Thị Tâm (Quảng Ninh, 19”15), HCV 50m vòi hơi chân vịt nữ (trên 18 tuổi) của Trần Thị Huyền Trang (Hà Nội, 18”79), HCV 1.500m vòi hơi chân vịt vô địch trẻ nam của Vũ Sinh Hùng (Đà Nẵng, 13’29”89), HCV 400m chân vịt đôi nam của Trần Dương Thiên Huy (Đồng Tháp, 3’28”54, phá kỷ lục trẻ quốc gia), HCV 400m chân vịt đôi nam của Vũ Đặng Nhật Nam (Đồng Nai, 3’34”12), HCV 400m chân vịt đôi vô địch trẻ nữ của Đỗ Nguyễn Thùy Linh (Công an Nhân dân, 3’58”88, phá kỷ lục trẻ quốc gia)…

Hiện tại, đội TPHCM giữ vị trí số 1 với 10 HCV, 13 HCB, 9 HCĐ. Đội Đà Nẵng có 10 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ xếp hạng nhì còn hạng 3 tạm thời là Hà Nội với 7 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ. Các đội Tây Ninh, Vĩnh Long, Ninh Bình, Quảng Trị chưa giành được HCV.

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MINH CHIẾN

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