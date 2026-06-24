Các môn khác

Kình ngư Nguyễn Thành Lộc xuất sắc giành HCĐ giải vô địch lặn thế giới 2026

SGGPO

Nguyễn Thành Lộc đã lần đầu tiên giành được huy chương khi tham dự giải vô địch lặn thế giới và kết quả được ghi đấu ở Hàn Quốc năm nay.

Nguyễn Thành Lộc đã làm nên lịch sử cho đội tuyển lặn Việt Nam tại giải thế giới 2026. Ảnh: NGUYỄN NGỌC
Nguyễn Thành Lộc đã làm nên lịch sử cho đội tuyển lặn Việt Nam tại giải thế giới 2026. Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Chiều 24-6 tại Hàn Quốc, các kình ngư bước vào tranh tài chung kết những nội dung đầu tiên của giải vô địch lặn thế giới.

Tại chung kết đầu tiên, đội tuyển lặn Việt Nam đã có kình ngư Nguyễn Thành Lộc góp mặt. Trong cuộc thi đấu 50m nín thở (lặn không lấy hơi), Thành Lộc phải cạnh tranh thành tích trước các đối thủ của chủ nhà Hàn Quốc, Ba Lan, Pháp, Trung Quốc, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở cuộc đấu chung kết, Thành Lộc xuất phát tại làn số 3. Với phong độ tốt nhất, nam kình ngư của Thể thao TPHCM và đội tuyển lặn Việt Nam đã về đích thứ 3 của nội dung với thời gian 14”22, giành HCĐ. Vô địch là Kwan Ho Lee (Hàn Quốc, 13”87) còn vị trí thứ nhì là Myeongjun Shin (Hàn Quốc, 13”93).

Tấm HCĐ của Thành Lộc là kết quả thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của cá nhân kình ngư này. Với đội tuyển lặn Việt Nam, đây là tấm huy chương thế giới nhiều giá trị chuyên môn. Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử tranh tài các kỳ tại giải vô địch thế giới, đội tuyển lặn Việt Nam có VĐV giành huy chương. Lần đầu tiên chúng ta đạt huy chương giải vô địch thế giới là kỳ thi đấu năm 2018 ở Serbia. Khi đó, VĐV Lưu Nguyễn Đức Tâm đã giành HCĐ 800 vòi hơi chân vịt. Sau 8 năm, lịch sử đã lặp lại với kết quả của Thành Lộc.

Cùng ngày 24-6, tuyển thủ Lưu Nguyễn Đức Tâm về hạng 6 nội dung 1.500m vòi hơi chân vịt nam (12’38”98).

Đội tuyển lặn Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2026 có 9 tuyển thủ (Trung Kiên, Huy Anh, Phú Quốc, Huyền Trang, Đặng Thị Vương, Thành Lộc, Đức Tâm, Đình Toàn, Tiến Đạt).

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MINH CHIẾN

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