Đội tuyển lặn Việt Nam đứng đầu giải vô địch Đông Nam Á 2025 với 31HCV

Các tuyển thủ đội tuyển lặn Việt Nam đã chiếm ưu thế tuyệt đối và giành vị trí số 1 toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 được khép lại ở Indonesia.

Các VĐV đã thi đấu tại giải lặn vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: TYR

Tối ngày 19-11, giải lặn vô địch Đông Nam Á 2025 đã kết thúc với chung kết các nội dung cuối cùng. Ở ngày cuối, các tuyển thủ của Việt Nam giành thêm được 8 tấm HCV trong các nội dung thi đấu qua đó kết thúc tổng thành tích là 31 HCV, 22 HCB và 4 HCĐ. Với kết quả này, kình ngư của Việt Nam xếp thứ nhất tại bảng xếp hạng đối với hệ vô địch trong chương trình thi đấu lần này.

Trước đó, ban huấn luyện đội tuyển lặn Việt Nam đã chứng kiến một số kết quả thi đấu giành HCV có thành tích tốt như Nguyễn Thành Lộc vô địch 50m vòi hơi chân vịt nam (15”72), Cao Thị Duyên vô địch 100m chân vịt đôi nữ (51”10), Nguyễn Thị Hằng vô địch 200m khí tài nữ (1’28”46), Trương Minh Quân vô địch 200m khí tài nam (1’12”97), Nguyễn Truyền Đạt/Cao Thị Duyên/Vũ Đặng Nhật Nam/Nguyễn Thanh Trà vô địch tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x100m chân vịt đôi (3’13”99), Nguyễn Trung Kiên/Nguyễn Thành Lộc/Đỗ Đình Toàn/Trương Minh Quân vô địch tiếp sức 4x50m nam vòi hơi chân vịt (1’03”42), Trần Thị Huyền Trang/Nguyễn Thị Lan Vy/Đặng Thị Vương/Cao Thị Duyên vô địch tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt nữ (1’15”08)…

VĐV Việt Nam có các kết quả HCV vượt trội tại giải đấu năm nay. Ảnh: TYR

Ngoài các nội dung dành cho hệ vô địch, VĐV lặn của Việt Nam còn tranh tài những cự ly vô địch trẻ châu Á (dành cho VĐV khu vực Đông Nam Á) được tổ chức cùng điểm thi đấu tại Indonesia. Kết thúc ngày cuối 19-11, VĐV lặn trẻ Việt Nam giành tổng thành tích 24 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ và cũng xếp ở nhóm đầu tại giải.

Đội tuyển lặn Việt Nam đã tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 gồm 45 VĐV, tranh tài tất cả nội dung dành cho nam, nữ và tiếp sức. Năm ngoái, giải vô địch Đông Nam Á 2024 diễn ra 25 nội dung và chúng ta đứng nhất với 21 HCV.

MINH CHIẾN