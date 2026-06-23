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Kình ngư Nguyễn Thành Lộc và nhiều hảo thủ Việt Nam thi đấu giải vô địch lặn thế giới 2026

SGGPO

Đội tuyển lặn Việt Nam cử lực lượng 9 kình ngư chủ lực tham dự giải vô địch lặn thế giới 2026 được tranh tài tại Hàn Quốc.

Kình ngư Nguyễn Thành Lộc được cơ hội thi đấu giải vô địch lặn thế giới 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: FINSWIMMINGHCM
Kình ngư Nguyễn Thành Lộc được cơ hội thi đấu giải vô địch lặn thế giới 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: FINSWIMMINGHCM

Ban huấn luyện đội tuyển lặn Việt Nam đã cử 9 tuyển thủ sang Hàn Quốc tranh tài giải vô địch lặn thế giới 2026 với đội hình gồm Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Huy Anh, Đặng Phú Quốc, Trần Thị Huyền Trang, Đặng Thị Vương, Nguyễn Thành Lộc, Lưu Nguyễn Đức Tâm, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Tiến Đạt.

Trong đó, kình ngư Nguyễn Thành Lộc là 1 trong những người có chuyên môn tốt ở các nội dung của nam cũng như đã đạt nhiều thành tích quốc tế cho đội tuyển lặn Việt Nam. Tại giải năm nay, Ban huấn luyện nam kình ngư của Thể thao TPHCM và đội tuyển lặn Việt Nam có thể giành được thành tích tốt nhất trên đấu trường thế giới.

Năm nay, các kình ngư ra thi đấu trên hồ từ ngày 24-6 tới 29-6. Ngay sau khi có mặt tại Hàn Quốc trong ngày 22-6, đội tuyển lặn Việt Nam đã làm quen với địa điểm thi đấu và 9 kình ngư được tập luyện để sẵn sàng thi đấu chính thức. Mục tiêu được Ban huấn luyện đặt ra cho các kình ngư lặn Việt Nam là nỗ lực để có kết quả cao nhất ở Hàn Quốc.

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Đội tuyển lặn Việt Nam từng thi đấu có các kết quả tốt ở giải vô địch Đông Nam Á 2025 và bây giờ hướng tới thành tích tại giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: VASA

Giải năm nay đưa vào 36 nội dung tranh tài. Ngoài các nội dung cá nhân đối với vòi hơi chân vịt, chân vịt đôi…, giải sẽ thi đấu các nội dung tiếp sức. Trong ngày 23-6, các đội tuyển họp kỹ thuật để cập nhật lịch thi đấu chính thức tại giải.

Lần gần nhất giải vô địch lặn thế giới tổ chức là năm 2024 tại Serbia tuy nhiên chúng ta không tham gia tranh tài giải trên.

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MINH CHIẾN

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