Các kình ngư Việt Nam giành 14 HCV ở giải bơi nhóm tuổi châu Á 2026

Khả Nhi có tấm HCV nội dung 1.500m tự do nữ trong ngày tranh tài cuối cùng tại giải. Ảnh: MINH MINH

Tối muộn ngày 21-7, giải đấu đã khép lại với các nội dung chung kết cuối cùng. Tại ngày tranh tài quyết định, các kình ngư của Việt Nam đã giành thêm 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Trần Văn Nguyễn Quốc tiếp tục là điểm sáng của đội tuyển bơi Việt Nam khi giành thêm HCV tại nội dug 1.500m tự do nam (nhóm tuổi 17-18). Nguyễn Quốc đã cạnh tranh thành tích trước các VĐV của Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan.

Kết thúc thi đấu, Nguyễn Quốc đã đạt thời gian 15’37”78 để giữ vị trí số 1. Nối tiếp kết quả này, kình ngư trẻ của Thể thao TPHCM và đội tuyển bơi Việt Nam là Nguyễn Khả Nhi đã giành tấm HCV quan trọng trong nội dung 1.500m tự do nữ (nhóm tuổi 17-18).

Cô đã đạt thông số 17’14”69. Về thứ nhì sau Khả Nhi là kình ngư Thitirat Charoensup (Thái Lan) với kết quả 17’39”94. Cùng tại ngày cuối, đội bơi Việt Nam còn có 1 HCB nội dung 50m tự do nữ (nhóm tuổi 17-18) của Nguyễn Thúy Hiền và HCĐ tiếp sức 4x100m hỗn hợp.

Nguyễn Quốc (giữa) đã thi đấu xuất sắc trong giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH

Khép lại chương trình thi đấu năm nay, đội bơi trẻ Trung Quốc đã xếp nhất toàn đoàn với 35 HCV, 25 HCB, 5 HCĐ. Hạng nhì là đội bơi trẻ Nhật Bản với 23 HCV, 11 HCB và 5 HCĐ. Đội Hongkong (Trung Quốc) đã vượt lên ở ngày cuối để giành tổng thành tích 14 HCV, 13 HCB, 20 HCĐ để có hạng ba toàn đoàn. Trong khi đó, đội bơi Việt Nam có 14 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ nên giữ hạng 4 chung cuộc.

Đội tuyển bơi Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH

Giải năm nay đã có 28 đoàn thi đấu để tranh các tấm huy chương dành cho nam, nữ. Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ về nước ngày 22-7.

MINH CHIẾN