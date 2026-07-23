Võ sĩ pencak silat Việt Nam giành 16 HCV, xếp nhất toàn đoàn giải châu Á 2026

Các gương mặt của đội tuyển pencak silat Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vị trí số 1 toàn đoàn giải vô địch châu Á 2026.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang của đội tuyển pencak silat Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các trận chung kết quyết định kết quả chung cuộc của giải vô địch châu Á 2026 đã diễn ra tại nhà thi đấu TDTT thành phố Đồng Nai.

Trong cuộc tranh tài năm nay, đội tuyển pencak silat Việt Nam đã góp mặt những gương mặt tốt nhất. Chúng ta đã giành được HCV trong các kết quả của tuyển thủ Trần Thị Kim Loan (45kg nữ), Dương Thị Hải Quyên, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Lê Quỳnh Chi, Phạm Thị Phương Thùy, Trần Thị Diệp, Lê Quỳnh Anh, Nguyễn Quang Linh, Vũ Văn Kiên, Võ Thanh Hiếu, Nguyễn Tấn Sang, Đinh Tiến Cửu, Cao Văn Quý và Lê Văn Toàn, Lê Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Yến Linh.

Ở giải năm nay, Nguyễn Tấn Sang xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch hạng cân 80kg của mình. Thi đấu trận chung kết trước võ sĩ Afiq Aniq Binn Fazly (Malaysia), Tấn Sang đã áp đảo đối thủ để ghi điểm hiệu quả lên ngôi vô địch trên sân nhà. Nam võ sĩ của Thể thao TPHCM và đội tuyển pencak silat cho biết mình hài lòng với kết quả đạt được lần này ở Đồng Nai.

Ngoài 16 ngôi vô địch, đội chủ nhà Việt Nam còn giành thêm 7 HCB và 2 HCĐ trong các nội dung đã góp mặt.

Chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương, đội Việt Nam giữ vị trí số 1 với thành tích 16 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ. Đội Indonesia giữ hạng nhì với thành tích 6 HCV, 4 HCB còn đội Malaysia có vị trí hạng ba với 5 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ. Các đội xếp sau 3 đội dẫn đầu lần lượt là Thái Lan, Philippines, Kazakhstan, Singapore, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Việt Nam là chủ nhà giải vô địch châu Á. “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực thi đấu và giành thành tích của các VĐV Việt Nam. Kết quả phản ánh sự chuẩn bị chuyên môn mà Ban huấn luyện đã thực hiện cho từng tuyển thủ thời gian qua”, phụ trách bộ môn pencak silat Việt Nam – bà Từ Thị Lê Na bày tỏ.

MINH CHIẾN