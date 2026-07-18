Võ sĩ 9 đội tuyển tranh tài giải vô địch pencak silat châu Á 2026 tại thành phố Đồng Nai

Giải vô địch pencak silat châu Á 2026 chính thức khai mạc để các võ sĩ sẵn sàng thi đấu tranh những tấm huy chương cao nhất.

Giải pencak silat châu Á 2026 hứa hẹn sẽ mang tới nhiều trận đấu so tài hấp dẫn. Ảnh: MINH MINH

Tối ngày 17-7, giải vô địch pencak silat châu Á 2026 đã tổ chức Lễ khai mạc tại nhà thi đấu TDTT thành phố Đồng Nai.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Việt Nam được trao quyền là chủ nhà giải đấu. Năm ngoái, chúng ta đã tổ chức thành công giải vô địch châu Á 2025. Năm nay, các cuộc so tài được diễn ra tại thành phố Đồng Nai.

Hơn 300 HLV, VĐV của 9 đội tuyển đăng ký thi đấu giải năm nay gồm Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam (chủ nhà). Giải đấu sẽ kéo dài tới ngày 23-7. Năm nay là năm thứ 10, giải vô địch châu Á được tổ chức.

Trong cuộc tranh tài giải vô địch châu Á 2026, Ban tổ chức đưa vào thi đấu 13 hạng cân đối kháng nam (từ 45kg tới trên 110kg) và 11 hạng cân nữ (từ 45kg tới trên 100kg). Trong đó, có 2 nội dung mở rộng (Open 1, Open 2) dành cho nam, nữ. Hạng mở rộng Open của nam sẽ tranh tài nội dung dưới 95kg-110kg và trên 110kg còn dành cho nữ sẽ gồm nội dung 85-100kg và trên 100kg.

Ngoài ra, chương trình thi đấu vô địch châu Á 2026 có nội dung biểu diễn dành cho cá nhân, đôi, đồng đội và cá nhân sáng tạo.

Tại Lễ khai mạc, đại diện cho các VĐV tuyên thệ, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang của đội tuyển pencak silat Việt Nam tin tưởng tất cả sẽ cùng thi đấu trung thực để nỗ lực hết mình giành những tấm huy chương danh giá nhất. Ở giải năm nay, đội chủ nhà Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vị trí nhất toàn đoàn để bảo vệ kết quả từng tại năm ngoái.

Kết thúc giải vô địch châu Á 2025, đội pencak silat Việt Nam đã giành vị trí số 1 với 17 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ.

Hôm nay 18-7, các võ sĩ chính thức bước vào thi đấu tranh huy chương những nội dung đầu tiên.

MINH CHIẾN