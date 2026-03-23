Việt Nam lần thứ hai liên tiếp đăng cai giải vô địch pencak silat châu Á 2026

Đội tuyển pencak silat Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu vô địch châu Á 2026 trên sân nhà. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi đã được quyền tiếp tục đăng cai giải vô địch pencak silat châu Á 2026. Đây là giải đấu có chuyên môn cao và uy tín. Việt Nam sẽ chọn địa điểm tổ chức giải tại Đồng Nai và dự kiến nhiều võ sĩ có trình độ cao của châu Á tiếp tục tới Việt Nam thi đấu năm nay”, phụ trách bộ môn pencak silat (Cục TDTT Việt Nam) – bà Từ Thị Lê Na đã trao đổi.

Trong văn bản được Cục TDTT Việt Nam gởi tới Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai để thống nhất về chủ trương, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức giải vô địch pencak silat châu Á 2026, thời gian dự kiến tranh tài là từ ngày 15 tới 23-7. Hiện tại, Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam sẽ làm việc với Liên đoàn pencak silat châu Á để hoàn thiện điều lệ tổ chức giải đấu từ đó sẽ chính thức có các nội dung dành cho đối kháng và biểu diễn.

Năm 2025, Việt Nam đã tổ chức giải vô địch pencak silat châu Á ở nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Trong giải trên, nhà tổ chức ghi nhận gần 400 VĐV đến từ 10 quốc gia đã góp mặt gồm Việt Nam (chủ nhà), Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Lào, Singapore, Indonesia, Philippines, Uzbekistan và Kazakhstan. Giải vô địch pencak silat châu Á 2025 tổ chức 32 nội dung đối với đối kháng (tanding) và quyền biểu diễn (seni). Trong giải này, các quốc gia đã đánh giá cao công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam và ghi nhận cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ thi đấu.

Khép lại giải vô địch châu Á 2025, đội tuyển pencak silat Việt Nam xếp nhất với 17 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Xếp sau Việt Nam là đội Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines…

