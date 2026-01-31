Nhà vô địch pencak silat SEA Games chia tay đội tuyển quốc gia

Võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến đã chia tay đội tuyển pencak silat Việt Nam trong năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển pencak silat Việt Nam chính thức vắng mặt võ sĩ nhiều kinh nghiệm Nguyễn Duy Tuyến. “Tuyển thủ Nguyễn Duy Tuyến có nguyện vọng không tập trung đội tuyển quốc gia trong giai đoạn hiện tại. Sau khi xem xét nguyện vọng của Duy Tuyến và có lý do chính đáng, Ban huấn luyện chấp thuận điều này”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam cho biết.

Như vậy sau nhiều năm là gương mặt quen thuộc ở đội tuyển pencak silat Việt Nam, Duy Tuyến lần đầu tiên vắng mặt trong đợt tập trung chuyên môn tại thời điểm này. Duy Tuyến là một trong những võ sĩ giàu thành tích và nhiều kinh nghiệm nhất tại đội tuyển pencak silat Việt Nam những năm qua. Võ sĩ này từng thành danh với nhiều lần vô địch thế giới (bắt đầu giành HCV từ năm 2014). Ngoài ra, Duy Tuyến cũng là nhà vô địch châu Á và SEA Games.

Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Duy Tuyến bắt đầu tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên là SEA Games 26-2011 tại Indonesia. Võ sĩ này đã giành HCV tại các kỳ SEA Games tổ chức năm 2013, 2017, 2022, 2023 và 2025. Trong kỳ thi đấu SEA Games 33-2025, Duy Tuyến đã giành HCV hạng cân 85kg nam để bảo vệ thành công vị trí số 1 ở nội dung tại 3 kỳ Đại hội liên tiếp. Năm ngoái, Duy Tuyến là một trong những võ sĩ pencak silat đã giành HCV tại giải vô địch châu Á 2025 đã tổ chức ở Việt Nam.

Duy Tuyến từng bày tỏ rằng bản thân rất kỳ vọng sẽ tiếp tục công tác huấn luyện chuyên môn khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Không tham gia đội tuyển pencak silat Việt Nam, tuy nhiên, Duy Tuyến vẫn duy trì tập luyện chuyên môn tại địa phương để tập trung cho nhiệm vụ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào cuối năm nay.

Năm nay, đội tuyển pencak silat Việt Nam đã thực hiện tập huấn 29 võ sĩ trong nhiều nội dung tại điểm tập luyện Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, đội tuyển pencak silat Việt Nam tập huấn 21 võ sĩ.

MINH CHIẾN