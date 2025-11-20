2 tuyển thủ pencak silat SEA Games 33 Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Duy Tuyến được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Võ sĩ pencak silat của thể thao TPHCM và đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị SEA Games 33 là Nguyễn Tấn Sang đã vinh dự tiếp tục được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang vừa được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo đó, 36 cá nhân là HLV, VĐV đội tuyển thể thao quốc gia được khen thưởng Huân chương Lao động trước các thành tích thi đấu quốc tế.

Đối với khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 tuyển thủ đội tuyển pencak silat quốc gia là Nguyễn Tấn Sang và Nguyễn Duy Tuyến có tên trong danh sách. Sự khen thưởng này ghi nhận võ sĩ đã giành HCV tại giải vô địch châu Á 2025 đã diễn ra tại Việt Nam vào tháng 6-2025 ở nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Tại giải đấu này, Tấn Sang và Duy Tuyến đã đạt phong độ cao để giành ngôi số 1 trong hạng đấu của mình.

Chia sẻ sau khi được nhận thông báo khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang trao đổi: “Đây là niềm vui của tôi cùng các đồng đội khi được khen thưởng từ cấp lãnh đạo. Chúng tôi đang chuẩn bị SEA Games 33-2025 với sự tập trung nhất và đây là sự khích lệ tinh thần rất lớn”’ Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Duy Duyến cũng cho biết bản thân trân trọng sự khen thưởng này để tiếp tục nỗ lực đạt chuyên môn tốt nhất tại SEA Games 33-2025 sắp tới. Trong thành phần đội tuyển pencak silat Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025, Nguyễn Tấn Sang và Nguyễn Duy Tuyến là 2 tuyển thủ từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia.

Ngoài 2 võ sĩ trên, đội tuyển pencak silat Việt Nam có các gương mặt khác được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì ở đợt khen thưởng này gồm Trần Thị Kim Loan, Lường Thị Vân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Cao Thủy Tiên, Quàng Thị Thu Nghĩa, Nguyễn Lê Quỳnh Chi, Phạm Thị Phương Thủy, Trần Thị Điệp, Lê Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Hậu, Vũ Văn Kiên, Nguyễn Minh Triết, Lê Văn Toàn, Lê Ngọc Vũ, Đặng Thành Công. Các HLV Nguyễn Văn Hùng, Lê Tiến Tuấn, Nguyễn Bá Trình, Phan Vân Trường, Phan Thị Huyền, Trần Thanh Bình, Bùi Huỳnh Giang, Phạm Thị Huệ, Trần Huy cũng được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đồng thời, 7 thành viên khác của đội tuyển pencak silat Việt Nam được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba từ kết quả thi đấu tại giải vô địch châu Á 2025.

Đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam có 3 thành viên được nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ thành tích tại giải vô địch châu Á và vô địch Đông Nam Á năm 2025 đã diễn ra ở Việt Nam gồm Nguyễn Đoàn Minh Trường (Phan Hiển), Đặng Thu Hương và HLV Nguyễn Hải Anh (Chí Anh).

MINH CHIẾN