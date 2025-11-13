Võ sĩ pencak silat Nguyễn Tấn Sang: Tôi quyết tâm bảo vệ vị trí số 1 tại SEA Games 33

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Hiện tại, tôi đang được tập luyện với giáo án tốt nhất của ban huấn luyện. Rất may mắn khi hạng cân sở trường 80kg của tôi tiếp tục được tổ chức tại SEA Games 33-2025 và tôi kỳ vọng mình sẽ có kết quả tốt nhất lần tranh tài này”, Nguyễn Tấn Sang bày tỏ.

Đánh giá về chuyên môn của cậu học trò, HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng của đội tuyển pencak silat Việt Nam chia sẻ: “Tấn Sang là 1 trong những tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển được tập trung cho SEA Games 33-2025. Chúng tôi đang giữ chuyên môn tốt nhất để võ sĩ này đảm bảo được những kết quả chuyên môn. Dù thế, ban huấn luyện rất thận trọng bởi còn xem kết quả bốc thăm nội dung khi họp kỹ thuật tại Thái Lan”.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam đã quyết định xong lực lượng 12 tuyển thủ (10 võ sĩ đối kháng, 2 võ sĩ biểu diễn) tham dự SEA Games 33-2025. Một lần nữa, cơ hội tiếp tục tới với Tấn Sang ở SEA Games 33-2025. Khi hỏi về dấu ấn chuyên môn nào đáng nhớ nhất, Tấn Sang cho biết mỗi kỳ SEA Games đều có những kỷ niệm khác nhau. Tuy nhiên, việc tuyển thủ người TPHCM này đã giành HCV tại các kỳ SEA Games 31-2021 tại Việt Nam và SEA Games 32-2023 tại Campuchia cho thấy Tấn Sang khẳng định được chuyên môn của bản thân. “Tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua những giải đấu ở cấp độ Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Năm nay, tôi đã có cơ hội thi đấu và giành HCV tại giải vô địch châu Á 2025 trên sân nhà nhưng mục tiêu bảo vệ kết quả số 1 ở SEA Games 33-2025 vẫn quan trọng nhất”, Nguyễn Tấn Sang nói thêm.

10 tuyển thủ đối kháng chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 của đội tuyển pencak silat Việt Nam (trong đó có Tấn Sang) đang tập luyện kỹ lưỡng nhất. Từng buổi tập tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) đang là từng cuộc rèn luyện cuối cùng trước khi lên đường sang Thái Lan thi đấu. Ban huấn luyện giữ sự ổn định chuyên môn sau khi thực hiện các chương trình tập huấn cho từng tuyển thủ để bây giờ thực hiện những giáo án cuối cùng ở trong nước trước khi tham chiến SEA Games 33-2025.

Tấn Sang rất quyết tâm giành kết quả tốt nhất tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm nay, Tấn Sang có những niềm vui nhỏ được bản thân võ sĩ bảo là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Kết quả giành HCV tại giải vô địch thế giới 2024 đã giúp tuyển thủ này được ghi nhận thành tích và có phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (trao trong tháng 7-2025). Kế tiếp đó, võ sĩ này vinh dự nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trong tháng 10-2025.

Theo đánh giá của ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam, những võ sĩ của Malaysia, Singapore và Thái Lan, Indonesia vẫn có những ưu thế cạnh tranh HCV tại hạng cân 80kg nam. Chính vì vậy, Tấn Sang được yêu cầu không chủ quan, giữ sự tập trung cao độ khi vào thi đấu tại SEA Games 33-2025. “Chúng tôi đánh giá cao ở em Sang là luôn giữ sự quyết tâm, nhiệt huyết trong tất cả các giải. Đây là tuyển thủ có ý chí rất mạnh mẽ, không bao giờ để khó khăn làm cản trở mình”, HLV Nguyễn Văn Hùng bày tỏ thêm.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam sẵn sàng tranh tài các nội dung quyết định tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN Năm nay, Nguyễn Tấn Sang bước vào tuổi 26. Hiện tại, Tấn Sang là 1 trong 2 tuyển thủ từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 tiếp tục tham gia thi đấu SEA Games 33-2025 sắp tới. Người còn lại là võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến. Từ ngày 15-11 tới đây, 2 võ sĩ của nội dung biểu diễn sẽ bắt đầu tập trung đội tuyển pencak silat Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN