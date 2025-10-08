14 tuyển thủ Việt Nam tham dự giải pencak silat Đông Nam Á tiền SEA Games 33

Đội tuyển pencak silat Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan sẵn sàng tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2025 đồng thời là giải tiền SEA Games 33-2025.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam sẽ tham dự giải tiền SEA Games 33-2025 đồng thời là giải vô địch Đông Nam Á 2025 tại Thái Lan. Ảnh: PCSLVIETNAM

“Chúng tôi rất hy vọng sẽ tuyển thủ sẽ thi đấu tốt, đạt được kết quả như trong chuẩn bị chuyên môn tại giải vô địch Đông Nam Á lần này. Đây cũng là cơ hội để từng quốc gia, trong đó có chúng ta, nắm bắt thêm sự chuẩn bị của các đối thủ đối với SEA Games 33-2025”, HLV Nguyễn Văn Hùng của đội tuyển pencak silat Việt Nam trao đổi.

Đội tuyển Việt Nam góp mặt 14 tuyển thủ tại giải đấu. Trong đó có 10 tuyển thủ thi đấu các nhóm hạng cân đối kháng và 4 tuyển thủ tham gia nội dung biểu diễn. Các tuyển thủ đội hình biểu diễn gồm Phạm Hải Tiến, Phạm Huy Hoàng, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Giải pencak silat vô địch Đông Nam Á tiền SEA Games 33-2025 được diễn ra tại Songkhla (Thái Lan) từ ngày 10 tới 15-10. Giải quy tụ tất cả võ sĩ tại Đông Nam Á tham dự. Địa điểm tổ chức giải cũng sẽ là nơi diễn ra môn pencak silat SEA Games 33-2025.

Ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 3 HCV trong các nội dung tại giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Trước đó, Ban tổ chức SEA Games 33-2025 đã thông báo sơ bộ nội dung tổ chức tại Đại hội. Theo đó, 13 nội dung được diễn ra với 10 hạng cân đối kháng (8 dành cho nam, 2 dành cho nữ) và 3 nội dung biểu diễn (tuggal cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam).

MINH CHIẾN