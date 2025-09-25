Tự hào pencak silat TPHCM

Ngày 25-9 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2025-2030). Đáng chú ý, tuyển thủ pencak silat Nguyễn Tấn Sang là đại diện của thể thao TPHCM vinh dự góp mặt ở sự kiện này.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VH-TT-DL lần IV. Ảnh: THANH QUỐC

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho những tấm gương nghị lực và có nhiều cống hiến cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Ở lĩnh vực thể thao, 16 gương mặt là nguyên huấn luyện viên, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) tiêu biểu do Cục Thể dục thể thao Việt Nam giới thiệu, đề xuất đã vinh dự góp mặt tại sự kiện.

Trong số này, võ sĩ pencak silat Nguyễn Tấn Sang (đội tuyển TPHCM, đội tuyển quốc gia) là VĐV duy nhất của thể thao TPHCM góp mặt tại đại hội. Nam võ sĩ đã khẳng định bản lĩnh kiên cường khi tạo chuỗi thành tích 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia, 2 lần liên tiếp giành HCV SEA Games, vô địch thế giới, giải châu lục, quốc tế...Tháng 7 vừa qua, Tấn Sang được vinh danh khen thưởng và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất từ Chủ tịch nước với những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế.

Nguyễn Tấn Sang đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: THANH QUỐC

Nguyễn Tấn Sang chia sẻ: “Được tham dự Đại hội thi đua yêu nước là vinh dự lớn lao đối với tôi, đồng thời là lời nhắc nhở bản thân phải luôn nỗ lực, kỷ luật và nghiêm túc hơn trong tập luyện và thi đấu để luôn giữ gìn hình ảnh VĐV Việt Nam, làm rạng danh thể thao nước nhà".

"Mục tiêu mà tôi hướng tới trong năm nay là đạt thành tích cao nhất ở mỗi giải đấu, đặc biệt là giành lấy tấm HCV SEA Games 33 vào tháng 12 tới. Xa hơn trong tương lai, tôi sẽ cố gắng tìm tòi, học hỏi về công tác huấn luyện với mong muốn hỗ trợ thầy cô tìm ra và đào tạo những VĐV tài năng kế thừa, tiếp tục đưa pencak silat TPHCM phát triển", nam võ sĩ nói thêm.

Thời điểm này, đội tuyển pencak silat Việt Nam với 35 thành viên đã lên đường đến Ấn Độ để dự tranh giải Vô địch trẻ châu Á 2025 (từ ngày 25 đến 30-9). Góp phần vào đội hình tham dự, đội tuyển pencak silat TPHCM có 1 HLV, 1 trọng tài và 3 VĐV (Trần Thái Khang, Bùi Quang Huy, Nguyễn Minh Thắng).

Các HLV, VĐV pencak silat TPHCM tham dự giải Vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: THANH QUỐC

Theo chia sẻ từ Phụ trách môn pencak silat TPHCM Trần Huỳnh Thanh Quốc, sau giai đoạn hợp nhất các đơn vị, thể thao TPHCM trong diện mạo mới mang đến nhiều động lực thúc đẩy ban chuyên môn chuẩn bị tốt hơn cho các VĐV thành tích cao, cũng như đẩy mạnh phong trào tập luyện bộ môn pencak silat trong thành phố.

