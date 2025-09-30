Pencak silat Việt Nam xếp hạng nhất giải vô địch trẻ châu Á 2025

Các VĐV trẻ giành 8 HCV tại giải

Giải Vô địch pencak silat trẻ châu Á 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 30-9 tại Ấn Độ, quy tụ hơn 300 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 11 quốc gia tham dự. Đội tuyển pencak silat Việt Nam tham dự giải với 35 thành viên.

Sau gần 1 tuần tranh tài, các võ sĩ trẻ nước nhà đã có màn thể hiện xuất sắc để giành lấy 8 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ, qua đó xếp nhất toàn đoàn tại giải. Đứng thứ nhì là đội tuyển Philippines với 8 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ. Trong khi đội Indonesia xếp thứ ba với 8 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Theo HLV Nguyễn Văn Hùng (Đội tuyển pencak silat Việt Nam), đây là thành tích đáng khích lệ của các vận động viên trẻ, những gương mặt triển vọng của pencak silat Việt Nam. Ban huấn luyện đánh giá các tuyển thủ trẻ đã cố gắng nỗ lực, nhưng còn đòi hỏi sự rèn luyện bền bỉ và quyết tâm lớn hơn nữa nếu muốn tiếp tục gặt hái nhiều thành tích ở các giải đấu sắp tới.

Các thành viên của pencak silat TPHCM góp mặt tại giải

Góp phần vào đội hình tham dự ở giải lần này, đội tuyển pencak silat TPHCM có 1 HLV, 1 trọng tài và 3 VĐV, đóng góp 1 HCB (Nguyễn Minh Thắng) và 1 HCĐ (Bùi Quang Huy).

NGUYỄN ANH